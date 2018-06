Blutiger Wahlkampf in Mexiko mit mehr als 120 Toten

Der Kandidat verspätet sich, sein Zeitplan ist eng getaktet. Und wenn es dann wie an diesem Tag im Juni in Strömen regnet, gerät alles durcheinander. Wo bleibt Andrés Manuel López Obrador? In dem kleinen Ort Chimalhuacán, drei Autostunden von Mexiko-Stadt entfernt, harren 3000 Menschen geduldig...