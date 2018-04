Wachsende Impfmüdigkeit alarmiert die Europäische Union

Die EU-Kommission schlägt wegen der wachsenden Impfmüdigkeit in Europa Alarm: Innerhalb von zwölf Monaten seien in der EU fast 15.000 Fälle von Masern gemeldet worden, die allermeisten Betroffenen seien nicht geimpft gewesen, sagte Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis am Donnerstag in Brüssel....