Bericht: Freiberg plant Zuzugsverbot für Flüchtlinge

Als erste sächsische Kommune will die Stadt Freiberg einem Zeitungsbericht zufolge ein Zuzugsverbot für anerkannte Flüchtlinge erwirken. Wie die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ (Freitag) berichtet, wird sich der Stadtrat am 1. Februar mit dem Thema befassen. Die Beschlussvorlage sehe ein...