Bangladesch verschiebt Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen

Die Rückführung Hunderttausender Rohingya-Flüchtlinge von Bangladesch nach Myanmar verzögert sich. Sie könne nicht wie geplant an diesem Dienstag beginnen, meldeten Medien in Bangladesch am Montag unter Berufung auf die Behörden. Die Vorbereitungen dafür seien noch nicht abgeschlossen. Unter...