Etwa 187.000 Flüchtlinge suchten 2017 Asyl in Deutschland

In Deutschland sind im vergangenen Jahr rund 187.000 neue Asylsuchende registriert worden. Das waren fast 100.000 weniger als im Jahr 2016 (280.000), wie aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Asylstatistik hervorgeht.Die Zahl registrierter Flüchtlinge fällt in die Spanne, die Union und SPD...