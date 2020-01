Dschungelcamp Tag 14: Jungle Unchained

Tag 14 im Dschungelcamp auf RTL. Und wieder einmal geht es für ein paar der Insassen in eine Dschungelprüfung. Danni Büchner (2. von rechts) und Prince Damien (links) müssen zeigen, was sie können. Motto heute: „Jungle Unchained". Elena Miras und Raúl Richter begleiten die beiden bis zur Brücke – und wir begleiten die beiden in einer astreinen Bildergalerie weiter. Los geht’s!

Foto: TVNOW