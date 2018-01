BVG-Sneaker: Fans campieren vor Berliner Läden

Die Zahl der Turnschuhe ist limitiert, zugleich gilt der Sneaker als Fahrschein: Hunderte harren in Berlin vor zwei Geschäften aus, um am Dienstag einen der Schuhe im Look der U-Bahn-Sitzbezüge kaufen zu können.Schnee und Kälte haben es ihnen in der Nacht nicht leicht gemacht: Die meisten Wartenden...