Bjarne Mädel: Warum sich der Schauspieler heute mehr traut

Bekannt wurde er als Bürotrottel in der preisgekrönten Comedy „Stromberg“ und als gemütlicher Polizist in der Krimiserie „Mord mit Aussicht“. Seit einiger Zeit überzeugt Bjarne Mädel jedoch auch in ernsten Rollen, der 51-Jährige gilt zunehmend als gefragter Charakterdarsteller in der deutschen...