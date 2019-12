"Die Höhle der Löwen": Nico Rosberg folgt als Investor auf Thelen

Er war Formel-1-Rennfahrer, Grandprix-Sieger, Weltmeister – und jetzt ist Nico Rosberg auch Investor bei der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Das gab der Sender in der Nacht zu Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Auch Rosbergs zukünftiger DHDL-Kollege Carsten Maschmeyer twitterte über den Neuzugang bei der Show.

„Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei „Die Höhle der Löwen“!“, schrieb der Unternehmer am Mittwochabend. Er freue sich riesig auf den Neuzugang und eine gute Zusammenarbeit.

Nico Rosberg löst in der Sendung den Investor Frank Thelen ab. Der Unternehmer hatte im November seinen Ausstieg bei „Die Höhle der Löwen“ angekündigt. Die kommende Staffel, die im Frühjahr 2020 ausgestrahlt wird, wird seine letzte sein.

„Die Höhle der Löwen“: Nico Rosberg investiert in grüne Mobilität

Auch Frank Thelen äußerte sich auf Twitter zu seinem Nachfolger und wünschte Rosberg viel Erfolg. Auf Maschmeyers Tweet antwortete er zudem: „… wir geben doch kein „Gas“ mehr ;-) Nico macht jetzt #GreenTech wie zBsp @Lilium #ZeroEmission.“

Damit spielt Thelen auf Rosbergs bisherigen Tätigkeiten als Investor und Gründer an. Seit dem Ende seiner Motorsport-Karriere 2016 investiert der 34-Jährige im Bereich der grünen Mobilität.

So hat er unter anderem Beteiligungen an einem Unternehmen für Ladestationen-Netzwerke für Elektroautos, der Formel E, also der internationalen Rennserie für Elektroautos, oder dem Flugtaxi-Start-up Lilium, das auch Frank Thelen in seinem Tweet erwähnt.

Rosberg ist auch selbst Gründer: Im Mai 2019 rief er das „Greentech Festival“ in Berlin ins Leben, das für nachhaltige Technologien begeistern soll.

Nico Rosberg bei DHDL erst im Spätsommer 2020 zu sehen

Wer sich schon auf Rosberg in der DHDL-Jury neben Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau freut, muss sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Im Frühjahr 2020 wird die achte Staffel aufgezeichnet, Rosberg als Investor dann erst im Spätsommer des kommenden Jahres im Fernsehen zu sehen sein. Gründer können sich aktuell noch per Mail an hoehlederloewen@vox.de für die Teilnahme an der Show bewerben.

