"The Voice of Germany": Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber macht eine TV-Pause

Samu Haber wird in der nächsten Staffel „The Voice of Germany“ nicht mehr am Buzzer sitzen. Der finnische Sänger, Gitarrist und Songwriter macht eine „The Voice“-Pause, verkündeten Pro Sieben und Sat.1.Im letzten Jahr konnte Habers Team mit Natia Todua noch den Sieg in der Musiker-Castingshow...