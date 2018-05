Obi, Hornbach und Bauhaus im ZDF-Baumarkt-Test: Das sind die Ergebnisse

Im Sommer verbringen viele Deutsche ihre Zeit mit Gartenarbeit, Grillen oder Renovierungsarbeiten am Haus. Doch meist gestaltet sich der Kauf von Werkzeugen und Materialien im Baumarkt schwerer als die Arbeit selbst. Das ZDF hat in der Sendung „Obi, Hornbach & Co.“ nun getestet, in welchem...