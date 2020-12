Job, Geld, Haus: Wie Corona einem Unternehmer alles genommen hat

Thomas Dippe steht vor einem Schaufenster. Auf der anderen Seite der Scheibe befinden sich eine Klappleiter und ein Farbeimer. Ansonsten ist der Raum leer, besenrein. Weihnachtlich erleuchtet ist die Einkaufsstraße im Potsdamer Ortsteil Babelsberg. Doch hinter dem Schaufenster brennt kein Licht mehr. Die Klappleiter wird nur vom Schein der Straßenlaterne vor der verriegelten Tür erleuchtet.

Es ist ein bitterer Anblick für Thomas Dippe. Denn bis vor wenigen Wochen befand sich hinter dem Schaufenster sein Arbeitsplatz, an den Wänden weckten Bilder von weißen Stränden und Palmen Fernweh. 30 Jahre lang führte Dippe das gleichnamige Reisebüro in der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Reisebüros: Die Krise treibt viele an den Rand ihrer Existenz

Mit 29 Jahren wagte Dippe den Sprung in die Selbstständigkeit. Deutschland war wiedervereinigt, die DDR Geschichte, die Lust auf Reisen groß. Dippe eröffnete das Reisebüro, Reisen wurde auch privat seine Leidenschaft, 54 Länder hat er besucht. Der Potsdamer engagierte sich auch für seine Branche, er arbeitet ehrenamtlich als tourismuspolitischer Sprecher des Unternehmerverbandes Brandenburg-Berlin.

Nun steht er vor den Trümmern seiner Existenz. Sein Geschäft, seine Altersvorsorge, sein Haus – alles weg. Die Corona-Krise hat ein derart tiefes Loch gerissen, dass sich der gebürtige Babelsberger daraus nicht befreien konnte.

90.000 Euro hat Dippe bereits verloren – mit den 19.000 Euro an Überbrückungshilfe konnte er Fixkosten wie die Miete und das Gehalt seines Angestellten bezahlen. Doch mit der zweiten Welle an Neuinfektionen ist die Hoffnung verschwunden. Die Perspektive fehlt. Dippe zog die Reißleine, schloss sein Reisebüro.

Seine Altersvorsorge ist damit aufgebraucht. Sein Haus, in dem er auch seine 85-jährige Mutter beherbergt, muss er verkaufen. Der Erlös soll dem 59-Jährigen die Chance auf einen Neuanfang bieten.

30 Jahre lang führte Tomas Dippe sein Reisebüro. Die Corona-Krise zwang ihn nun zum Aufgeben. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Viele Krisen beutelten die Reisebüros in der Vergangenheit

„Ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Aber wenn man 30 Jahre lang sein Geschäft aufgebaut hat und nun aufgrund äußerer Umstände unverschuldet aufgeben muss, dann können einem die Tränen kommen“, sagt Dippe.

Krisen habe er in der Reisebranche viele erlebt. Die Anschläge vom 11. September 2001, Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche, der Arabische Frühling oder auch zuletzt die Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook. Doch die Corona-Pandemie hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen.

Drei Viertel der Reisebüros haben massive Umsatzausfälle

„Wir haben seit März praktisch ein Berufsverbot. Für viele Hilfspakete, etwa die 75-Prozent-Umsatzerstattung im November, kommen wir aber nicht infrage, weil wir ja offiziell nicht schließen müssen“, sagt Dippe. Was aber nütze ein offenes Reisebüro, wenn man nicht einmal mehr in Deutschland verreisen darf?

Dippe ist kein Einzelfall. Vielen der mehr als 11.000 Reisebüros in Deutschland steht das Wasser bis zum Hals. „Drei Viertel der Reisebüros sieht einen Umsatzeinbruch von 80 bis 90 Prozent in diesem Corona-Jahr. Die überwiegende Mehrheit der Reisebüros bezeichnet die wirtschaftliche Situation als existenzbedrohend“, sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), unserer Redaktion.

Auch er findet es nicht nachvollziehbar, dass Reisebüros von der Novemberhilfe ausgeschlossen wurden. Seine Hoffnungen ruhen auf der Überbrückungshilfe III, die ab Januar in Kraft tritt. Diese müsse so ausgestaltet werden, dass entstehende Verluste aufgefangen werden. „Nur so kann die touristische Infrastruktur erhalten bleiben“, sagt Fiebig.

Druck durch die Online-Anbieter stark gewachsen

Schon vor der Pandemie hatten die herkömmlichen Reisebüros Druck von Online-Anbietern erhalten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalbranchenverbandes Bitkom aus dem März buchten zwar noch immer 39 Prozent der Deutschen ihre Reise traditionell in einem Reisebüro. Vor zwei Jahren waren es aber noch 48 Prozent.

Trotzdem ging es der Branche zuletzt nicht schlecht, auch sie profitierte vom Tourismus-Boom der vergangenen Jahre. 2018 setzten Reisebüros 26,9 Milliarden Euro um, die Tendenz der vergangenen Jahre war klar steigend. Das half nicht nur der hiesigen Wirtschaft.

Laut Reiseverband sichern zehn deutsche Urlauber je einen Arbeitsplatz in den Zielgebieten der Reise. Insbesondere für Spanien, aber auch die nordafrikanischen Länder sind deutsche Urlauber ein Jobmotor.

Oftmals springen nur geringe Margen heraus

Bei den hiesigen Reisebüros selbst kommt aber nicht wirklich viel in der Kasse an. Reisebüros arbeiten klassischerweise auf Provisionsbasis. Laut einer Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen gaben die Deutschen im vergangenen Jahr im Schnitt 1162 Euro pro Person für ihren Haupturlaub aus.

Bei einer zehnprozentigen Provision bleiben also pro Urlauber noch 116,20 Euro für das Reisebüro. Davon müssen Fixkosten, etwa Miete und Gehälter gedeckt werden. „Die Margen bewegen sich in der Branche oft in Bereichen von 75 Cent bis 1,50 Euro pro 100 Euro Umsatz“, sagt Ex-Reisebüroinhaber Dippe.

Eine Branche ohne Handlungsalternativen

Im Gegensatz zu anderen Branchen fehlt es den Reisebüros an Handlungsalternativen. Gastronomen können beispielsweise trotz Lockdown Außer-Haus-Verkauf, Fitnessstudiobetreiber Online-Kurse anbieten. Das ist für die meisten weder wirtschaftlich noch persönlich befriedigend, schafft aber ein kleines Stück Normalität.

Und Online-Reisebüros? „Wir waren ein papierloses Reisebüro, digital aufgestellt“, berichtet Dippe. Aber was nützt ein digital aufgestelltes Reisebüro, wenn niemand bucht.

Alle Improvisationsversuche scheiterten

Kampflos wollte Dippe sein Lebenswerk nicht aufgeben. Er organisierte im Frühjahr Demonstrationen für die Reisebüros, suchte das Gespräch mit Vertretern der Landesregierung, wandte sich ans Bundeswirtschaftsministerium. Er wurde von der Versicherung mit der Forderung nach Zahlung abgewiesen.

Die Seuchenschutzbehörde konnte ihm nicht weiterhelfen. Dippe steckte nicht auf, improvisierte. Er schrieb einen Businessplan, wollte neben dem Reisebüro digitale Dienstleistungen für andere Firmen anbieten. Die Bank lehnte einen Kredit ab. Zu risikobehaftet sei das Geschäft mit Reisebüros.

Dippe versucht es weiter. Als Unternehmensverbandssprecher klopfte er bei den Gesundheitsämtern der Bundesländer an und fragte, ob Reisebüroinhaber dort nicht als Krisenkommunikatoren helfen könnten. Das Interesse war gering, die Ämter setzten auf den Einsatz von Bundeswehrsoldaten.

Um sich über Wasser zu halten, jobbte Dippe im Sommer in einer Rechtsanwaltskanzlei. Dann keimte kurz Hoffnung auf: Die Umsätze zogen an, Urlaub war wieder möglich. Doch die Hoffnung war trügerisch. Und so musste sich auch Dippe eingestehen: „Wir hatten keine Chance.“

Von der Politik fühlt sich Dippe ignoriert

Großen Firmen sei geholfen worden, die kleinen Reisebüros aber habe man nicht auf dem Radar gehabt, kritisiert Dippe. Warum das so ist, könnte Thomas Bareiß erklären, der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung. Doch der CDU-Politiker will sich auf Anfrage nicht zur Lage der Reisebüros äußern. Keine Zeit.

Dippe fühlt sich von der Politik ignoriert. Verbunden bleiben will er dem Tourismus aber trotzdem. Nur beruflich setzt er künftig auf eine krisenfestere Branche: Er arbeitet gerade unter anderem an einem Zertifikat zum externen Datenschutzbeauftragten.