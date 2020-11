Lockdown: Handelsverband fürchtet deutsche "Geisterstädte"

Restaurants und Bars sind vom erneuten Lockdown betroffen. Mike Stolz ist Geschäftsführer der Bar "Zum Schmutzigen Hobby" in der Hauptstadt und Teil der Initiative "Bars of Berlin". Er sieht in den neuen Corona-Maßnahmen ein Versagen der Politik.

Trotz goldener Herbsttage wirken die Einkaufsstraßen vieler Städte seit Wochenbeginn wieder trostlos. Die Restaurants, Bars und Hotels in den Fußgängerzonen sind aufgrund des neuen Teil-Lockdowns geschlossen, in den Geschäften dazwischen darf sich nur eine Person pro zehn Quadratmeter Fläche aufhalten. Viele Arbeitnehmer sind zurück im Homeoffice, es ist ruhig geworden in den Fußgängerzonen.