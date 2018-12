DHL erhöht Filialpreis für Pakete bis fünf Kilo um 50 Cent

Die Deutsche Post dreht an der Preisschraube: Für das Verschicken von Paketen im Inland mit einem Gewicht von bis fünf Kilogramm werden ab Januar 7,49 Euro – und damit 50 Cent mehr – fällig. Dies gelte für Sendungen, die in einer Filiale frankiert würden, wie der Bonner Logistikkonzern am Freitag...