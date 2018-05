Martin Winterkorn: Jetzt wird es eng für Ex-Volkswagen-Chef

Auf der Auto-Show in New York kam Heinrich Woebcken neulich richtig in Fahrt. Zweieinhalb Jahre nach dem Dieselabgasskandal spüre VW in den Vereinigten Staaten wieder Rückenwind, sagte der US-Chef des Wolfsburger Konzerns mit leuchtenden Augen. Steigende Verkaufszahlen, neue Modelle auf dem...