Deutsche Bahn baut bei weiteren Zügen lärmmindernde Bremsen ein

Sie lassen Züge leiser rattern: Lärmmindernde Bremsbeläge sind nach Angaben der Deutschen Bahn inzwischen in gut 70 Prozent der konzerneigenen Güterwagen eingebaut. Ende 2020 soll der komplette Fuhrpark umgerüstet sein, wie das Bundesunternehmen am Montag in Berlin bekräftigte. Um mehr Verkehr auf...