Coronavirus: Diese Branchen profitieren von der Epidemie

Kunden brauchen in diesen Tagen Geduld. Wer sich in Berlin seine Lebensmittel nach Hause bringen lassen möchte, muss bei dem Lieferdienst Bringmeister von Edeka bis Anfang nächster Woche warten. Frühestens Montag sind wieder Lieferungen möglich. Bei Rewe gibt es sogar erst vom 18. März an freie...