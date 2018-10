Quadriga steht seit zehn Jahren auf dem Schloss

Die Quadriga steht in diesen Tagen seit zehn Jahren auf dem Braunschweiger Schloss. Der Eintritt zur Plattform ist deshalb am Samstag, 27. Oktober, frei.

Die Quadriga auf dem Schloss feiert in diesen Tagen ihren zehnten Geburtstag. Am 27. Oktober 2008 übergaben die Stifter, Familie und Firma Richard Borek, sie offiziell an die Stadt Braunschweig und ihre Bürger.

Die Quadriga ist mit neun Metern Höhe und 9,5 Metern Länge die größte Quadriga Europas mit einer Wagenlenkerin. Die Zügel in den Händen hält Stadtgöttin Brunonia. Die ursprüngliche Quadriga war 1865 bei einem Schlossbrand verbrannt. Daher rekonstruierte Bildhauer Ernst Rietschel sie mit Hilfe eines Gipsmodells.

Anlässlich des Jubiläums ist der Eintritt zur Quadrigaplattform am Samstag, 27. Oktober, frei. Das Schlossmuseum bietet an diesem Tag mit der Braunschweig Stadtmarketing eine Quadrigaführung mit dem Bauhistoriker und Schlosskenner Dr. Bernd Wedemeyer an. Von der Quadriga-Plattform aus erwartetet Besucher ein eindrucksvolles Panorama der Löwenstadt.