Die Alpen: Warum ist Europas Schutzschild bedroht?

Gletscher am Mont Blanc droht Absturz - Gemeinde evakuiert

Auf der italienischen Seite des Blanc-Massivs droht ein Stück Gletschereis von der Größe des Mailänder Doms abzubrechen. Dutzende Anwohner und Touristen werden in der Alpen-Gemeinde Courmayeur in Sicherheit gebracht. Experts say a recent rise in temperature means that the massive chunk of ice could break off and slide down the mountain, threatening homes to the east of the picturesque town and ski resort.