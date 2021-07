Whatsapp testet Funktion für weniger Datenverbrauch

Bei Whatsapp soll es künftig möglich sein, vor dem Verschicken eines Videos die Größe der Datei zu bestimmen – und damit Datenvolumen zu sparen. Die Funktion "Video Quality" befinde sich noch in der Entwicklung, soll später aber allen Nutzern per Update zur Verfügung gestellt werden. Das berichtet die Fachseite "WABetaInfo".

Demnach können Nutzer dann zwischen den Optionen "Auto", "Best quality" und "Data saver" entscheiden. Bei "Auto" legt Whatsapp die Kompressionsrate für das Video selbst fest; bei "Best quality" wird die Datei in der höchsten Qualität hochgeladen und verbraucht damit die meisten Daten. Bei der Option "Data saver" wird die Dateigröße komprimiert, um Daten zu sparen. Auch interessant: So aktualisieren Sie Wahtsapp auf Ihrem Smartphone

Dieser Screenshot von "WABetaInfo" zeigt, wie das Feature aussehen könnte:

Ein Veröffentlichungsdatum für die neue Funktion nennt der Bericht von "WABetainfo" nicht. Mit einer Änderung der Allgemeinen Geschägtsbedingungen (AGB) hatte Whatsapp zuletzt viele Nutzer verärgert. Seit Mitte Mai teilt der Messenger-Dienst Nutzerdaten mit dem Mutterkonzern Facebook. Jetzt suchen viele Nutzer nach Alternativen. So konnte beispielsweise der Anbieter Signal nach einem Tweet von Milliardär Elon Musk innerhalb weniger Tage verfünffachen. (küp)

