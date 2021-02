82 Zoll: Aldi Süd verkauft Zwei-Meter-Fernseher

Einen Fernseher in dieser Größenordnung hat es bei Aldi Süd bisher noch nie gegeben: Ab kommendem Donnerstag ist bei dem Discounter ein Smart TV erhältlich - mit zwei Meter in der Diagonale (82 Zoll) und einer Ultra-HD-Auflösung.

Das XXL-Gerät Medion X17882 kostet 1099 Euro. Für die Größe ein echtes Schnäppchen. Das dürfte wiederum der Grund dafür sein, dass Aldi dieses Angebot mit einem Zeitstempel versehen hat: Bestellungen werden ab 25. Februar, 8 Uhr angenommen - der Fernseher ist ausschließlich online und nur so lange der Vorrat reicht verfügbar, maximal aber bis 20. März. Die Lieferung soll innerhalb von zehn bis 15 Werktagen erfolgen.

Zwei-Meter-Fernseher: Was kann das Gerät von Aldi Süd?

In Anbetracht der Größe wirkt der Medion X17882 wie ein luxuriöses TV-Modell. Schaut man sich die übrigen Produktinformationen und Ausstattung an, ist das Gerät tatsächlich eher einem Durchschnittsgerät zuzuordnen. Wie die meisten aktuellen Geräte verfügt auch dieses über einen HD Triple Tuner für scharfe HD- und SD-Qualität, integriertes WLAN, integrierte Stereo-Lautsprecher, ein Personal Video Recorder (PVR) zum Aufzeichnen von Sendungen und einen Wireless Display. So lässt sich der Bildschirm kabellos mit weiteren Geräten verbinden.

Der Zwei-Meter-Fernseher von Medion kostet 1099 Euro. Foto: Aldi Süd / Medion

Die Auflösung beträgt 3.840 x 2.160 Pixel, der Bildschirm selbst basiert auf einer üblichen LCD-Technik mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Darstellung von High Dynamic Range (HDR), also einer verbesserten Kontrastdarstellung, wird unterstützt. Allerdings beträgt die maximale Helligkeit nur 350 Candela pro Quadratmeter - die Vorteile der HDR-Technik werden dadurch wiederum verblasst.

Der Medion X17882 verfügt unter anderem über einen Gigabit-Ethernet-Port, drei HDMI- und drei USB-Anschlüsse und einen VGA-Anschluss. Der Fernseher hat die Energieeffizienzklasse A.

Aldi Süd bietet Alternativ-Gerät für die Hälfte des Preises an

Wem ein Smart TV mit 82 Zoll doch eine Nummer zu groß ist, wird ein alternatives Fernsehgerät angeboten: Der kleinere Medion X16596 hat 65 Zoll und kostet knapp 580 Euro. Obwohl das Gerät kompakter ist, wird hier neben HDR auch Dolby Vision, eine optimierte Variante von HDR, unterstützt. Das Gerät verfügt außerdem über einen integrierten Subwoofer, einen Basslautsprecher. (day)

