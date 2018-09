Flugausfälle bei Streik: Muss Airline Entschädigung zahlen?

Endlich Urlaub! Aber am Flughafen geht der Ärger los – wegen Streiks herrscht Chaos, viele Verbindungen fallen aus. Passagiere haben in solchen Situationen einige Rechte. In welchen Fällen können sie auf eine Entschädigung von der Fluggesellschaft hoffen? Das klärt der Bundesgerichtshof (BGH) an...