Tradition trifft Moderne in einem sanierten Bauernhaus

Das Credo von Architekt Volkmar Wulff lässt sich schnell benennen: So viel alte Baukultur retten wie möglich. Deshalb lädt er uns in sein Bauernhaus in Altengamme – es ist das Elternhaus seines Vaters – ein.Dort, so betont der 48-jährige Planer, könne er an vielen Stellen zeigen, wie die Tradition...