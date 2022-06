Ferron holt Ausreißer-Sieger - van Aert verteidigt Gelb

Gap. Der französische Radprofi Valentin Ferron hat als Ausreißer die sechte Etappe beim 74. Critérium du Dauphiné gewonnen.

Der 24-Jährige konnte sich nach 196,5 Kilometern von Rives in den bekannten Tour-de-France-Etappenort Gap vor seinen beiden Landsleuten Pierre Rolland und Warren Barguil behaupten.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Belgier Wout van Aert, der 32 Sekunden nach Tagessieger Ferron im Hauptfeld das Ziel erreichte. Mit 63 Sekunden Vorsprung führt der zweimalige Etappensieger vor Mattia Cattaneo aus Italien und mit 66 auf seinen slowenischen Jumbo-Visma-Teamkollegen Primoz Roglic.

Zwei Tour-Berge am Samstag

Auf dem siebten Teilstück am Samstag bewegt sich das Feld drei Wochen vor Beginn der Frankreich-Rundfahrt nochmals auf bekanntem Tour-Terrain. Dann stehen auf der vorletzten Etappe der 134,8 Kilometern von Saint-Chaffrey nach Vaujany der 2642 Meter hohe Col du Galibier und der 2067 Meter hohe Col de la Croix de Fer auf dem Programm.

Das stark besetzte World-Tour-Rennen durch den Südosten Frankreichs endet am Sonntag. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell vielen Fahrern als letzter Test vor der Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen startet.

