Roglic vor nächstem Vuelta-Triumph - Bernal verliert Zeit

Lumbreras. Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seine Gesamtführung weiter ausgebaut. Der Slowene knöpfte am Sonntag bei der Bergankunft der neunten Etappe auf dem Alto de Velefique mit dem zweiten Platz seinen größten Rivalen weitere Zeit ab.

Den Tagessieg holte sich der Italiener Damiano Caruso, der nach 188 Kilometern im Alleingang triumphierte. Als Roglic auf dem 13,1 Kilometer langen Schlussanstieg das Tempo forcierte, konnte nur noch der Spanier Enric Mas folgen, der nun auch Gesamtzweiter ist. Giro-Sieger Egan Bernal aus Kolumbien verlor dagegen mehr als eine Minute.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch der Österreicher Felix Großschartner vom deutschen Bora-hansgrohe-Team konnte das Tempo nicht mehr halten und musste erwartungsgemäß seinen zweiten Gesamtrang abgeben. Der 27-Jährige hatte am Freitag als Mitglied einer Ausreißergruppe knapp das Rote Trikot verpasst.

Damit scheint sich für Roglic die Saison doch noch zum Guten zu wenden. Der Slowene hatte nach seinem schmerzvollen Tour-de-France-Aus jüngst bereits das olympische Einzelzeitfahren gewonnen.

Nach dem Ruhetag am Montag in Almeria geht es bei der Vuelta am Dienstag mit der zehnten Etappe über 189 Kilometer von Roquetas de Mar nach Rincon de la Victoria weiter - eigentlich eine gute Etappe für die Sprinter, wäre da nicht gut 17 Kilometer vor dem Ziel der Puerto de Almachar, ein Berg der zweiten Kategorie.

© dpa-infocom, dpa:210822-99-929131/2