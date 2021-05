Die Zukunft des DFB: Präsident für Krisenverband gesucht

Der Deutsche Fußball-Bund muss sich fast komplett neu aufstellen. Erneut wird nach der Rücktrittsankündigung von Fritz Keller ein Präsident gesucht. Eine auf der Hand liegende Nachfolgelösung gibt es zumindest noch nicht.

Bedeutend wird zudem sein, ob der Streit zwischen den Amateuren und dem Profilager beigelegt werden kann. Der Verband habe die "Weichen für eine Neuaufstellung des DFB" gestellt, hieß es am Dienstagabend. Der Weg ist weit - der nächste Ordentliche Bundestag soll voraussichtlich Anfang 2022 abgehalten werden.

DER PRÄSIDENT

Keller, der sich durch seinen Nazi-Vergleich selbst ins Abseits gestellt hatte, hat laut DFB-Mitteilung "seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt", am kommenden Montag sein Amt zur Verfügung zu stellen. Der 64-Jährige folgt damit auf Reinhard Grindel und Wolfgang Niersbach, die ebenfalls wegen Fehltritten zurückgetreten waren. Keller als Grindel-Nachfolger war im September 2019 als große Lösung gefeiert worden - im April 2021 folgte eine folgenschwere Aussage. Keller bezeichnete während einer Präsidiumssitzung seinen Vizepräsidenten Rainer Koch als "Freisler" und verglich ihn so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte bereits in der vergangenen Woche Noch-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge (65) als möglichen Nachfolger genannt, auch im Zusammenspiel mit Rudi Völler (61). Ein Interesse der beiden angesehenen Ex-Nationalspieler ist derzeit eher unwahrscheinlich. Auch der Name von Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm (37), Organisationschef der Münchner EM-Spiele im Sommer und des Heim-Turniers 2024, dürfte schnell wieder genannt werden.

Interesse bekundet hatte zuletzt die Anti-Korruptions-Expertin Sylvia Schenk (68). Sie stehe bereit, "mit einem Team von unabhängigen Personen den DFB in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Dann kann man einen DFB-Präsidenten wählen", sagte die langjährige Sportfunktionärin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch die Amateursportvertreterin Ute Groth, die zum Wahlkampf gegen Grindel nicht zugelassen worden war, scheint nicht abgeneigt. "Ich kann mir das schon vorstellen – im Team eben. Wichtig ist jetzt aber, dass es eine große Erneuerung gibt – personell und strukturell", sagte die 62-Jährige der "Augsburger Allgemeinen".

DER VIZEPRÄSIDENT

Koch werde "beim nächsten Ordentlichen Bundestag nicht mehr für das Amt des 1. Vizepräsidenten Amateure kandidieren", teilte der DFB mit - und ließ zumindest ein wenig Raum für Spekulationen, ob Koch vielleicht einen Posten mit etwas weniger Verantwortung anstrebt. Zunächst wird er zusammen mit dem gleichberechtigten Vizepräsidenten Peter Peters den Verband interimsmäßig führen, wie er es auch nach Niersbach und Grindel getan hatte. Damals zusammen mit dem damaligen DFL-Präsidenten Reinhard Rauball.

Der 62 Jahre alte Koch sitzt seit 2007 im Präsidium, er ist seit 2004 Chef des Bayerischen Fußball-Verbandes und seit 2011 Präsident des Süddeutschen Verbandes. Die Amateurvertreter im DFB hatten ihm im Zuge des Nazi-Vergleichs zuletzt das Vertrauen ausgesprochen, allerdings alles andere als einstimmig. Ein Briefwechsel mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert offenbarte dagegen tiefe Gräben zwischen den beiden Funktionären. Koch gilt als Gegenspieler des Profifußballs.

Kompliziert scheint sein gerade bestätigter Posten im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union bis 2025. Laut UEFA-Statuten müssen die Exko-Mitglieder bis auf wenige Ausnahmen entweder Präsident oder Vizepräsident ihres Heimatverbandes sein, um gewählt werden zu können. Verliert ein gewähltes Mitglied den Posten in der Heimat während der Amtszeit, darf diese zwar zu Ende geführt werden. Wenn aber der Heimatverband den Ausschluss fordert, würde die UEFA-Exekutive dem Wunsch nachkommen.

Koch scheint derzeit dem Profilager als DFB-Vertreter in der UEFA für die kommenden vier Jahre schwer vermittelbar - zumal Rummenigge zuletzt ebenfalls wieder in das Entscheidergremium gewählt worden war. Allerdings würde für Koch nicht automatisch ein DFB-Vertreter nachrücken. Der Posten wäre zunächst vakant, wie es auch nach dem Rücktritt von Grindel der Fall war. Der DFB hatte ab April 2019 fast ein Jahr lang keinen Sitz im UEFA-Exko.

DER GENERALSEKRETÄR UND DER SCHATZMEISTER

Friedrich Curtius werde Keller "nach einer Verständigung über eine Aufhebung seines Arbeitsvertrags und der Übergabe seiner Amtsgeschäfte unmittelbar folgen", teilte der DFB mit. Der 44-Jährige ist der höchste hauptamtliche Mitarbeiter und verantwortlich für die DFB-Zentrale in Frankfurt/Main, die nächstes Jahr in die neue Akademie umziehen soll. Keller und Curtius waren in den vergangenen Monaten die Gegenspieler im Dauerstreit an der Führungsspitze. Nach Curtius' Ausscheiden soll die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich dessen Geschäftsbereiche kommissarisch übernehmen.

Die dauerhafte Beförderung der diplomierten Sportökonomin scheint nicht ausgeschlossen. Bei ihrer Berufung zur Stellvertreterin im Sommer 2020 hatte Ullrich gesagt: "Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und sehe diese Entscheidung auch als deutliches Signal, dass der DFB auf dem eingeschlagenen Weg der Erneuerung auch auf weibliche Expertise setzt."

Dass Schatzmeister Stephan Osnabrügge beim Bundestag nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird, war schon seit einigen Tagen spekuliert worden. Er ist seit 2016 Schatzmeister - als Nachfolger von Grindel, der damals zum DFB-Präsident aufgestiegen war.

