WM-Sprint der Damen: Deutsche Starter, deutsche Chancen

Antholz. Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft steht als erstes Einzelrennen heute der Sprint der Damen an. Das Rennen im italienischen Antholz beginnt um 14.45 Uhr. Es übertragen ZDF und Eurosport.

Deutsche Starter: Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Janina Hettich

Letzte deutsche Sprint-Weltmeisterin: Magdalena Neuner 2012.

Letzte Weltmeisterin: Anastasija Kuzmina (Slowakei/Karriereende)

Deutsche Chancen:

Denise Herrmann schaffte es in Oberhof als Zweite auf das Podium - als einzige Deutsche in der Saison. Sie kann auf jeden Fall die Medaillen angreifen, muss dafür aber gut am Schießstand durchkommen, läuferisch ist sie Weltspitze. In der Mixed-Staffel (4.) zum Auftakt war ihr das Schießen nicht richtig gelungen, sie musste einmal in die Strafrunde.

Franziska Preuß könnte es bei verbesserter Laufleistung in die Top Ten schaffen - auch ein Angriff nach ganz vorne wäre nicht völlig überraschend. Für Vanessa Hinz sowie die WM-Debütantinnen Karolin Horchler und Janina Hettich geht es eher darum, sich mit ansprechenden Ergebnissen eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung zu erarbeiten. Dies will auch Herrmann, Titelverteidigerin im Jagdrennen, schaffen.

Internationale Favoriten: Bisher gab es in den fünf Saison-Sprints drei Siegerinnen: Tiril Eckhoff aus Norwegen und Lokalmatadorin Dorothea Wierer gewann je zweimal, einmal Eckhoffs Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland. Auch der Schwedin Hanna Öberg und Paulina Fialkova aus der Slowakei ist einiges zuzutrauen - Überraschungen inklusive.