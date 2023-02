Till arbeitet als Führungskraft bei FLUUR remote in Portugal. Er verrät Kira, wie gut das klappt und was man beim Auswandern unbedingt bedenken muss.

Folge 31 - New Work Now

Folge 31 - New Work Now #31 Till Beutling | Über die Zukunft des Metaverse

Geschäftsführender Gesellschafter eines deutschen Unternehmens sein und in Portugal leben? Ist das möglich? Absolut, berichtet Till Beutling. Er ist geschäfstführender Gesellschafter der Digitalagentur FLUUR GmbH. Vergangenes Jahr ist er mit seiner Familie nach Portugal ausgewandert. Wie er diese Umstellung gemeinsam mit den beiden anderen Geschäftsführern und seinem Team meistert und wie die Remote-Arbeit bei FLUUR aussieht, verrät er Euch in der heutigen Folge. Außerdem gibt er Euch einen Einblick in das Metaverse und erzählt von seiner ersten Erfahrung mit diesem virtuellen Raum. Ach, und wusstet ihr schon, was die Wegzugsbesteuerung ist? Nein? Dann freut Euch auf weiteren interessanten Input.

