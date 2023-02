Folge 28 - New Work Now

Folge 28 - New Work Now #28 Benjamin Rolff | Über New Performance und gesunde Führung

Unsere Arbeitswelt wird in bestimmten Branchen immer individueller und flexibler. Zugleich entstehen dadurch aber auch neue Herausforderungen und Überlastungen. Aus diesem Grund hat Benjamin Rolff die New Performance Academy als Begleiter für eine gesunde und hybride Arbeitswelt gegründet. Er lebt New Performance und gleichzeitig ist es ein Experiment, denn für jedes Unternehmen und für jeden Menschen sind die Antworten auf die Methoden und Ansätze anders. Wie sich Benjamins Weg zu New Performance entwickelt hat und was gesunde Führung für ihn bedeutet, berichtet er Euch heute. Ihr möchtet außerdem mehr darüber erfahren, wie ihr Euch mental von der Arbeit lösen könnt? Dann hört doch einfach mal rein!

