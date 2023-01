Folge 27 - New Work Now

Folge 27 - New Work Now #27 Aldina Salihodžić | Über New Pay

New Pay bietet nicht nur alternative Vergütungsmodelle, sondern entkoppelt den Menschen vom Gehalt. Genau das setzen Aldina Salihodžić und ihr Mann bei der Team23 Steuerberatung in Wien um. Wie das in ihrem Unternehmen ankommt, welche Entwicklungen ihre Mitarbeitenden bisher durchlaufen haben und was das für das Teamgefühl bedeutet, erfahrt ihr in der heuten Folge neben vielen anderen spannenden Themen.

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245