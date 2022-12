Podcast-Host Kira Cremer spricht in dieser sehr persönlichen Folge über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz.

Folge 18 - New Work Now

Folge 18 - New Work Now #18 Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz

Psychische Gesundheit ist in der heutigen Arbeitswelt ein Tabuthema, dem unbedingt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Das zeigt auch die Studie “Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Das große Schweigen” von LinkedIn und der Psychologin Nora Blum. Auf diese Ergebnisse geht Hostin Kira Marie Cremer heute ein und berichtet auch von ihren persönlichen Erfahrungen. Gleichzeitig erhaltet ihr Tipps zur mentalen Gesundheit, die sowohl für Mitarbeitende als auch für Unternehmen relevant sein können. Außerdem möchte Kira Marie die letzte Folge für das Jahr 2022 mit Input von Euch abschließen. Wie das aussehen wird, erfahrt ihr in der neuen Folge von New Work Now.