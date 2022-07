Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf gestorben

Jacques Berndorf brachte das Verbrechen in die Provinz. Seine Leichen verteilte er in seinen Krimis großflächig über die gesamte Eifel: Im Steinbruch, am Vulkan-Maar, unter Eichen.

«Ich habe mich schon immer für den Tod interessiert», hat der Krimiautor mal zu Hause an seinem Wohnzimmertisch in Dreis-Brück in der Vulkaneifel gesagt. Die Eifel lade als «sehr stille Landschaft» dazu ein, dort Krimis spielen zu lassen. «Sie hat für mich etwas, das die Fantasie anregt. Ganz stark.»

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag ist der Eifel-Krimi-Guru im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte seine Frau Geli Gatzke-Preute am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sei krank gewesen und «altersbedingt nach einem langen, so ereignisreichen Leben» gestorben. Der gebürtige Duisburger, der eigentlich Michael Preute hieß, galt als einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren und Mit-Erfinder des Regionalkrimis.

Alles war exakt recherchiert

Seine «Taten» waren von langer Hand geplant, nichts wurde dem Zufall überlassen. Bevor er einen neuen Eifel-Krimi schrieb, recherchierte er meist sechs Monate lang - bei der Mordkommission, Psychiatern, Waffenexperten. «Das Verbrechen muss so aussehen, als könnte es tatsächlich so passiert sein», sagte er. Auch die Beschreibungen vor Ort mussten genaustens stimmen.

Mehr als sechs Millionen Bücher hat Berndorf nach Angaben seines Verlegers Ralf Kramp verkauft. Los ging es 1989 mit dessen ersten Eifelkrimi «Eifel-Blues» - es folgten gut 20 weitere. Berndorf sei damals ein wichtiger Impulsgeber für den Regionalkrimi-Boom gewesen, sagte Kramp im nahegelegenen Hillesheim. «Berndorf hat die Provinz geknackt.» Vor «Eifel-Blues» hätten Krimis vor allem in großen Metropolen gespielt.

Als Autor von Krimis müsse man «so ein bisschen ticken können wie ein Verbrecher», meinte Berndorf einmal. Er selbst hatte mit seinem kauzigen Ermittler Siggi Baumeister Etliches gemeinsam: Beide wohnten in der Heyrother Straße, waren von Haus aus Journalisten, liebten Pfeifentabak und Katzen. «Ja, Siggi Baumeister ist mein Alter Ego. Nur mit dem Unterschied, dass er fast 40 Jahre jünger ist als ich», sagte der Schriftsteller.

Dass Schreiben seine große Leidenschaft ist, wusste Berndorf früh. Als Jugendlicher schrieb er Kurzgeschichten. Nach einem Intermezzo als Medizinstudent ging er zum «Duisburger Generalanzeiger» als Journalist. Er wechselte die Blätter und Magazine und kletterte die Karriereleiter empor. Etwa zwölf Jahre lang war er als Reporter in aller Welt unterwegs. «Ich habe Kriege und Krisen gesehen.» Im Libanon, in Vietnam und Südafrika. «Und irgendwann hat sich gezeigt, dass ich die Bilder nicht mehr schaffe», sagte er. Er verfiel dem Alkohol - und stieg aus.

Ein Neustart in der Eifel

1984 kam er eher zufällig in die Eifel. «Ich hatte journalistische Aufträge in Bonn und Brüssel, und da lag die Eifel genau in der Mitte.» Er zog in ein «winziges Bauernhaus» im Ort Berndorf - nach dem er sich dann später auch benannte. Den Vornamen Jacques hatte sich sein damaliger Verleger ausgedacht. Alles für den Neustart.

Und dann kam der «Eifel-Blues». «Ich hätte mir damals nie vorstellen können, wie sich das alles mal entwickelt.» Dann legte er den zweiten und dritten Krimi auf. Ab «Eifel-Gold» kam der Durchbruch. Ideen für neue Krimis gingen ihm nicht aus, sagte er selbst. Gerne griff er auch mal Aktuelles auf: Wie in «Die Nürburg-Papiere» (2010), die vor dem Hintergrund des damals umstrittenen Nürburgring-Ausbaus zum Freizeit- und Businesszentrum spielten. Insgesamt schrieb Berndorf rund 40 Bücher.

Berndorfs Krimis locken bis heute zig Leser in die Vulkaneifel, um sich auf die Spuren seiner Verbrechen zu machen. Aber wehe, es stimmt was nicht: «Einmal hatte ich um das Gerolsteiner Krankenhaus eine Einbahnstraße erfunden, die es nicht gab», sagte der Autor mal. Da habe er Unmengen Protest-Post bekommen.

Anfang der 2000er Jahre hatte Berndorf mit dem heutigen Leiter des Krimifestivals «Tatort Eifel», Heinz-Peter Hoffmann, die Idee zur Gründung eines Festivals in der Eifel zum Thema Krimi gehabt. 2002 gab es die erste Ausgabe der Reihe, die inzwischen zum bundesweit größten Branchentreff der Krimi- und Filmszene geworden ist.

Im Herbst 2019 hörte Berndorf mit dem Schreiben auf. Es gehe noch, aber er habe «keine Lust» mehr. Ob er auf sein Werk stolz sei? «Mittelprächtig», antwortete er. Angst vor dem eigenen Tod habe er nicht. «Ich finde es aber traurig, eines Tages sterben zu müssen. Ich finde es einfach deswegen traurig, weil ich so gerne lebe», hatte er zu seinem 80. Geburtstag gesagt.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-905809/5 (Von Birgit Reichert, dpa)