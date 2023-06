Autostadt: Lady Bug und Cat Noir im Einsatz für VW

Fans der Miraculous-Superhelden „Ladybug“ und „Cat Noir“ haben am 17. und 18. Juni die Gelegenheit, den animierten Familienfilm „Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie“ bereits vor dem offiziellen Kinostart in der Autostadt in Wolfsburg zu sehen. Die kostenfreien Tickets für die Vorstellungen im Themenkino sind ab sofort im Onlineshop der Autostadt unter www.autostadt.de erhältlich. Außerdem können Besucherinnen und Besucher die vollelektrischen ID. Modelle, mit denen die Helden im Film unterwegs sind, an beiden Tagen auf der Piazza bestaunen. Das Highlight ist dabei das Volkswagen Concept Car e-Beetle aus dem Film.

Die Autostadt „als perfekter Ort“ für die Premiere

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: „Dieser wunderbare Animationsfilm begeistert Fans von Superheldinnen und -helden ebenso wie Enthusiasten der Marke Volkswagen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Gäste die ersten sind, die diesen Film sehen können – und damit die Autostadt einmal mehr als spannenden Ort für die ganze Familie erleben.“ Nelly Kennedy, Volkswagen Chief Marketing Officer: „Es ist eine tolle Nachricht, dass der neue Miraculous Film seine Premiere – noch vor dem offiziellen Kinostart – hier bei uns in Wolfsburg feiert. Die Autostadt ist dafür der perfekte Ort: Schließlich tauchen die Besucherinnen und Besucher dort jeden Tag auf emotionale Weise in die Welt unserer Marke ein. Und jetzt auch in unsere Kooperation mit Miraculous, die eine neue Geschichte mit Volkswagen erzählt.“

Ein elektrischer Beetle wird zum „Hero-Fahrzeug“

In der Autostadt können „Miraculous“-Fans die Fahrzeuge, mit denen ihre Helden im Film unterwegs sind, hautnah erleben: Neben dem ID.4 und dem ID. Buzz wird auch das Concept Car, ein elektrischer Beetle, als 1:1-Modell auf der Piazza ausgestellt. Im Rahmen der Partnerschaft wurde der e-Beetle als „Hero-Fahrzeug“ von Ladybug gemeinsam zwischen dem Filmstudio, Volkswagen Design und Marketing konzipiert. Volkswagen und die beiden Co-Produzenten, ZAG und Mediawan Kids & Family, haben eine exklusive Partnerschaft für den animierten Familienfilm „Ladybug & Cat Noir, The Movie“ vereinbart. Diese Zusammenarbeit ergänzt die bisherigen Film-Partnerschaften. Mit Marvel Studios und den limitierten Disney+ bereits in den vergangenen Monaten weitere gemeinsame Projekte erfolgreich gestartet.„Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie“ wird in mehr als 100 Märkten weltweit anlaufen, nachdem „Miraculous“ in den vergangenen Jahren als Serie in mehr als 130 Ländern zu einem globalen Popkultur-Phänomen für Familien wurde. Der weltweite Bekanntheitsgrad mit über 33 Milliarden Aufrufen auf YouTube und Spitzenplatzierungen im Fernsehen in vielen Ländern ist beeindruckend.k

Lesen Sie auch:

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

red/to

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de