Wolfsburg. In automobilen Perlen von VW, Porsche und Ford geht es in den Ostharz nach Quedlinburg und wieder zurück.

Wolfsburg/Volkswagen VW-Manager „on Tour“ in noblen Oldtimern

Die Autostadt in Wolfsburg ist am Samstag, 13. Mai, Start und Ziel der traditionellen Oldtimerrallye der Interessenvertretung der Führungskräfte des Volkswagen-Konzerns, die sich in der Volkswagen Management Association (VMA) zusammengeschlossen haben.

50 Fahrzeuge machen sich auf den Weg

Los geht es ab 9.45 Uhr auf dem Kurzzeitparkplatz am „ServiceHaus“. Nach dem Zwischenstopp in Quedlinburg wird die Rückkehr der Fahrerinnen und Fahrer gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände der Ausfahrt am KundenCenter erwartet. Rund 50 Fahrzeuge umfasst das Teilnehmerfeld – neben zahlreichen automobilen Klassikern aus dem Volkswagen-Konzern sind unter anderem ein Ford Model A Coupé (1930), ein Porsche Vintage 356 Speedster (1968) und ein BMW 850i (1992) mit dabei.

