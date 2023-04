Die VW-Abteilung, in der nichts weggeworfen wird

Mit ihren Projekten zur Vermeidung von Abfällen und deren Wiederverwendung als Material in der Produktion hat der Bereich Kunststofftechnik die Jury der Automobiltechnischen Zeitschrift “ATZ” überzeugt. Durch den Wiedereinsatz von Prozessabfällen und -material spart das Werk pro Jahr rund 900 Tonnen CO2 und circa 500 Tonnen Neuware ein – ein Ergebnis, das im Nachhaltigkeits-Wettbewerb der ATZ in der Kategorie Technology Supply Chain ( Lieferkette) entsprechend positiv bewertet und prämiert wurde.

Die Jury würdigte das Gesamtpaket

Den Preis für das Werk Wolfsburg nahm Christian Puls, Leiter Kunststofftechnik, in Berlin entgegen. „Diese Auszeichnung zeigt, dass die Leistung unserer Kunststofftechnik wahrgenommen und honoriert wird“, sagte Puls bei der Preisverleihung in Berlin. „Mit innovativen Verfahren konnte ein echter Mehrwert für das gesamte Unternehmen erzielt werden – durch die Entwicklung umweltfreundlicher und nachhaltiger Recycling-Lösungen für die Fertigung unserer Fahrzeugmodelle in Serie.” Die Jury bestand auch in diesem Jahr wieder aus Vertretern aus Wissenschaft, Praxis, Verbänden, Medien und Nichtregierungsorganisationen. Mit Blick auf die Wolfsburger Teilnahme verwies sie auf das attraktive und stimmige Gesamtpaket, die nachhaltigen Verfahren der Kunststofftechnik und auch auf privat organisierte Umweltaktionen der Bereichsbeschäftigten. Verliehen wurde der Preis bei dem ATZ-Kongress „Antriebe und Energiesysteme von morgen“ in Berlin.

Weniger Neuware und weniger CO2-Ausstoß

Die prämierten Verfahren der Kunststofftechnik werden etwa bei der Fertigung von Tanks, Stoßfängern und Inmould Decoration Blenden (IMD) eingesetzt. Dabei werden Abfallprodukte wiederverwendet oder Anguss-Konzepte wie bei den IMD-Blenden optimiert, um so hohe Mengen an Kohlenstoffdioxid und Neuware einzusparen. Bei den Einsparungssummen steht das neu patentierte Blasverfahren für Dieseltanks mit der Einsparung von 350 Tonnen CO2 und dem Verbrauch von 222 Tonnen weniger Neuware an erster Stelle. Ein Prestigeverfahren, das die Kunststofftechnik des Werks Wolfsburg eigens erfunden hat. Dabei werden die überschüssigen Teile der Benzintanks direkt und zu 100 Prozent für die Herstellung von Dieseltanks wiederverwendet. Der Vorteil am Patent liegt in der potenziellen markenübergreifenden Verwendung im Konzern und dem Alleinstellungsmerkmal der Verarbeitung dieses Materials in Tanks.

Aus Ausschuss und Abfall werden Recyclate

Zwei der vier preisgekrönten Verfahren zahlen auf Fertigungsabläufe von Stoßfängern ein: Zum einen werden Angüsse, Prozessabfälle und Ausschussteile gemahlen und als Rezyklat in das Bauteil Diffusor für das Volkswagen-Modell Golf wiederverwendet. Dies führt allein zu einer Reduktion von 310 Tonnen CO2 und 165 Tonnen Neuware. Zum anderen spart die Fertigung von Halter-Ansatzstücken beim Stoßfänger 216 Tonnen CO2 und 115 Tonnen Neuware ein, da auch hier das nicht entlackte Mahlgut als Rezyklat in das Bauteil wieder eingesetzt wird und so der komplette Entlackungsprozess eingespart wird. Einen Ausblick auf das Jahr 2024 erhielt die Jury mit dem optimierten Angusskonzept bei den IMD-Blenden: Während bisher lackierte Angüsse nur unter sehr aufwendigen Bedingungen oder teilweise überhaupt nicht recycelt werden konnten, soll ab dem kommenden Jahr die Kombination aus einer neuen Werkzeuggeneration und einer optimalen Bauteilegestaltung die Abfälle um rund 90 Prozent reduzieren. Damit werden nach Angaben von VW potenziell 55 Tonnen CO2 weniger produziert und 15,8 Tonnen Kunststoffgranulat weniger benötigt.

