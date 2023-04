Azubis von Volkswagen schreiben an Arnold Schwarzenegger

Vor wenigen Wochen hat der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, eine Aufsehen erregende Video-Botschaft zum Thema Hass und Antisemitismus in die Welt gesendet. Daraufhin schickten nun Auszubildende von Volkswagen dem „Terminator“ eine Video-Botschaft.

Schwarzenegger erzählt in dem Clip von seinem Besuch in Auschwitz „und richtet seine Worte an all jene Menschen, die Gefahr laufen, in die rechtsextreme Welt des Hasses, des Antisemitismus und der Gewalt abzudriften“, wie es in der Mitteilung der IG Metall heißt. In sehr persönlichen Worten schilderte der 75-Jährige seine Eindrücke bei einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz und die Erfahrungen, die sich in seinem Leben aus der Konfrontation mit Krieg, Hass und Gewalt ergeben haben.

VW-Auszubildende aus Hannover, Poznan und Wolfsburg, die sich derzeit mit Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz Komitee zu einem fast zweiwöchigen Projektaufenthalt in Auschwitz aufhalten und bei der Erhaltung der Gedenkstätte mithelfen, haben Arnold Schwarzenegger jetzt einen Brief geschrieben und ihre Antwort ebenfalls per Video verbreitet.

VW-Azubis danken Schwarzenegger

Darin danken die Auszubildenden dem Österreicher. Es heißt unter anderem: „Ihre Botschaft gegen den Hass und gegen den Antisemitismus – das ist eine helle und wichtige Botschaft, weil Sie den Hass nicht mit Hass bekämpfen und auch nicht mit Wut. Sie wollen den Menschen eine Chance geben und einen Weg zeigen.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der VW-Nachwuchs habe sich Schwarzeneggers Botschaft während des Aufenthaltes in Auschwitz mehrmals angesehen und gemeinsam beschlossen, ihm für seine Worte und Initiative zu danken.

Die VW-Auszubildenden bedanken sich bei Arnold Schwarzenegger für dessen Video-Botschaft. Foto: IG Metall

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de