Volkswagen-Tochter Porsche jagt jetzt die Monster-Rendite

Wolfsburg/Stuttgart. Börsenliebling Porsche gibt trotz aller Krisen Vollgas. Doppel-Chef Oliver Blume will eine Rendite anpeilen, die alles in den Schatten stellt.

Porsche bleibt das Maß aller Dinge im Volkswagen-Konzern. Und die Stuttgarter lassen nach dem Börsengang im vergangenen Jahr den Fuß bis zum Anschlag auf dem Gaspedal. Nun hat das Vorstandsteam um Konzern- und Porschechef Oliver Blume ein Renditeziel ausgegeben, das die Börsenphantasie so richtig anheizen wird. Der Sportwagenbauer strebt langfristig eine operative Konzernumsatzrendite von mehr als 20 Prozent an. Diese gnadenlos ehrgeizige Zielmarke wird auch die anderen Marken im Konzern gehörig unter Druck setzen.

„Strategie des modernen Luxus“

Solide Basis für das nochmals nachgeschärfte Anspruchsdenken ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022, das das automobile Luxuslabel mit gleich vier Rekordwerten abschloss. Der Konzernumsatz lag 2022 bei 37,6 Milliarden Euro, das entspricht einem Wachstum von 13,6 Prozent (Vorjahresumsatz: 33,1 Milliarden Euro). Das operative Konzernergebnis betrug 6,8 Milliarden Euro und übertraf den Vorjahreswert um 1,5 Milliarden Euro (plus 27,4 Prozent). Auch die Auslieferungen und der Netto-Cashflow erreichten 2022 ein Allzeithoch. Die operative Konzernumsatzrendite wuchs von 16 Prozent auf 18 Prozent. Da geht noch mehr, sind sich die Verantwortlichen um Blume sicher. Auf der Homepage heißt es dazu: In diesem Jahr treibt der Stuttgarter Sportwagenhersteller seine Strategie des modernen Luxus voran und hat sein ehrgeiziges Programm „Road to 20“ gestartet, um das langfristige Renditeziel auszubauen.

Hohe Kostendisziplin als Basis des Erfolges

„Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht“, blickt Vorstandsvorsitzender Blume zufrieden zurück. „Wir konnten unsere Kunden auch 2022 wieder mit faszinierenden neuen Produkten begeistern. Das ist der Verdienst einer starken Mannschaftsleistung.“ Die Porsche AG verzeichnet gut gefüllte Auftragsbücher und konnte im vergangenen Jahr 309.884 Fahrzeuge an Kunden übergeben – trotz der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Herausforderungen der Corona-Pandemie und der Störungen der globalen Lieferketten. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber 2021 (301.915 Fahrzeuge). Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Netto-Cashflow Automobile von 3,7 Milliarden Euro auf 3,9 Milliarden Euro. „Unsere Erfolgsfaktoren sind die verbesserte Preispositionierung, der starke Produktmix, der gestiegene Konzernabsatz, Währungskurseffekte und unsere hohe Kostendisziplin“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT. Die Porsche-Mannschaft setzt sich auch in Zukunft hohe Ziele und will sich auf der beeindruckenden Bilanz nicht ausruhen.

„Wir machen Porsche stärker denn je“

In diesem Jahr hat das Unternehmen sein ehrgeiziges Programm „Road to 20“ gestartet. Mit diesem strebt Porsche langfristig eine operative Konzernumsatzrendite von mehr als 20 Prozent an. „Mit der Road to 20 machen wir Porsche noch resilienter und unsere Marke stärker denn je“, kündigt Lutz Meschke an. „Dafür stellen wir noch einmal alles auf den Prüfstand. Angefangen bei unserem Produktangebot über das Pricing bis hin zur Kostenstruktur. Wir wollen die Qualität der Deckungsbeiträge steigern und unsere Produkte noch attraktiver machen“, hält Meschke den Druck hoch. Das Programm „Road to 20“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen „Ergebnisprogramms 2025“, mit dem sich Porsche in den vergangenen Jahren nach eigener Einschätzung krisenfester aufgestellt hat. Aus dieser Position der Stärke läutete der Sportwagenhersteller am 29. September 2022 mit dem größten Börsengang Europas (gemessen an der Marktkapitalisierung) eine neue Ära ein. „Wir können uns noch stärker fokussieren und noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen“, sagt Meschke. „Die neu gewonnene Eigenständigkeit verschafft uns zusätzliche unternehmerische Freiheit. Wir werden uns gezielt verstärken, zum Beispiel in den Schlüsselbereichen Software und Batterietechnologie.“

Lesen Sie auch:

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

tok/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de