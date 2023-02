Die U16 des VfL Wolfsburg schnuppert Ausbildungsluft bei VW

Wer als Jugendlicher beim VfL Wolfsburg in der U16 spielt, der träumt davon, Fußballprofi zu werden. Doch selbst wenn im Nachwuchs eines Profivereins die Chancen, das Ziel zu erreichen, größer sind als bei kleineren Vereinen: Nur die wenigsten schaffen es. Also stellt sich für die meisten der VfL-Junioren irgendwann die Frage, wie es beruflich weitergeht. Dann kann auch eine Ausbildung eine Alternative sein – bei Volkswagen zum Beispiel.

Daher lud die Volkswagen Group Academy die U16 des VfL ein, um über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Die Fußballer trafen in der Halle 5a auf die Auszubildenden bei Volkswagen, um beim Erfahrungsaustausch die Arbeitswelt abseits des Trainingsplatzes kennenzulernen. „Die Nachwuchskicker nahmen viele wertvolle Informationen rund um die Ausbildungsberufe bei Volkswagen auf“, wie es in der Mitteilung der Autobauers heißt.

Durchaus ein Plan B für die Nachwuchsfußballer

Nadine Thiedau, Elektronikerin für Automatisierungstechnik im dritten Ausbildungsjahr, betonte die gute Atmosphäre während des Besuches. „Mir macht die Zusammenarbeit innerhalb von Teams besonders großen Spaß, und deshalb fand ich auch den Austausch mit den VfL-Jugendlichen super“, erklärte Thiedau.

Für den 15-jährigen VfLer Lennox Anlauf war der Besuch bei Volkswagen eine Premiere. Ihn habe besonders der 3D-Drucker in der Ausbildungswerkstatt sowie der Racing-Simulator, den die Volkswagen

Die Nachwuchskicker betrachten die 3D-Drucker in der Lernwerkstatt. Foto: Volkswagen

Auszubildenden eigenständig programmiert haben, begeistert. Er betonte: „Es ist beeindruckend, wie aus verschiedenen Materialien in Teamarbeit ein fertiges Produkt entsteht. So etwas könnte ich mir durchaus als Plan B vorstellen.“

Parallelen zum Fußball

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine ging es für das Team von Trainer Patrick Kunig in das Trainingszentrum der Volkswagen Akademie, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Beeindruckt seien die Nachwuchskicker von den Gegebenheiten und den Projekten, die dort vorangetrieben werden, gewesen.

Und es seien auch Parallelen entdeckt worden: Die Verzahnung von Theorie und Praxis spielt nämlich nicht nur bei Volkswagen eine große Rolle. Auch beim VfL Wolfsburg gelte es nämlich, die gelernte Theorie auf dem Platz umzusetzen und sich stetig zu entwickeln.

Gegenbesuch im NLZ vereinbart

„Wir haben uns sehr über den Besuch der U16-Nachwuchsmannschaft des VfL Wolfsburg gefreut. Unsere Auszubildenden haben den Jugendlichen die Möglichkeiten einer Berufsausbildung hervorragend präsentiert. Dabei kam es auch zu vielen Nachfragen – gerade vor dem Hintergrund, dass der Leistungs- und Spitzensport zwar sehr schön und für alle erstrebenswert ist, aber eine fundierte Berufsausbildung hilft, wenn es mit diesem Traumjob nicht klappen sollte oder die sportliche Karriere zu Ende ist“, so Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung Wolfsburg.

Drei Stunden lang dauerte das „Extra-Training“ in Sachen Berufsausbildung. Die Volkswagen Sportkommunikation habe sogleich den Gegenbesuch eingefädelt. „Dann werden unsere Auszubildenden die Fußball-Akademie des VfL besuchen, in der die Nachwuchskicker täglich trainieren. Das wird ihnen ebenfalls wertvolle Einblicke liefern, wie man im Team erfolgreich wird“, so Jesper Gaden.

Ein U16-Spieler testet das selbstgebaute Auto der Auszubildenden von Volkswagen. Foto: Volkswagen

