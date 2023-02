VW und die E-Mobilität: Rätselraten wird zum Pflichtfach

Das Modell hat in den VW-Standorten Zwickau, Emden und Hannover bereits Schule gemacht. Jetzt ist Wolfsburg dran. In Kürze stellt VW hier das Konzept der „eMotion-Rooms“ vor. Im Idealfall sollen 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese besondere Form der Schulung durchlaufen, wie Standortleiter Rainer Fessel zu Beginn des Jahres angekündigt hat.

Transformation hautnah erleben

Die Zeit drängt, denn im Stammwerk werden in diesem Jahr erstmals auch vollelektrische Autos vom Band fahren. Mit der Teilfertigung des ID.3 und der ab 2024 einsetzenden Vollfertigung beginnt im Werk Wolfsburg das Zeitalter vollelektrischer Mobilität. „Da Volkswagen davon überzeugt ist, dass eine gelingende Transformation nur mittels einer innovativen Aus- und Weiterbildung möglich ist, setzt das Werk Wolfsburg mit der Volkswagen Group Academy auf eine Qualifizierungsoffensive der Belegschaft. Ein Highlight dabei: Der „eMotionRoom“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. In diesem „Escape Room“ erleben die Beschäftigten die Transformation vom Verbrenner zur E-Mobilität hautnah.

Die Sachsen spielten die Vorreiter

Als erste kam die Belegschaft von VW Sachsen in Zwickau in den Genuss der Qualifizierung für den Bau von Elektromodellen der ID.-Familie. Dafür hatte VW Sachsen mit seinem Tochterunternehmen VW-Bildungsinstitut und dem Lean Center des Konzerns ein markenweit beispielgebendes Konzept entwickelt, das nach dem Escape-Room-Prinzip funktioniert. Teams müssen in einer bestimmten Zeit verschiedene Rätsel knacken und Codes finden, um von einem Zimmer zum anderen zu gelangen. Dabei wird historisches und heutiges Wissen zum Thema Elektrizität vermittelt. Die Aufgabenstellungen wechseln, damit sich kein Team von den Vorgängern die Lösungen schon „beschaffen“ kann. In weiteren Trainingsräumen werden technische Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert, von den Grundlagen der Elektrotechnik über die Handhabung von neuen Steckverbindungen bis hin zum virtuellen Montagetraining.

Die Requisiten kamen auch von Ebay

Wie das Vorbild in Zwickau wird der Escape Room in Wolfsburg auch aus drei Abschnitten bestehen, die in je 20 Minuten geknackt werden müssen. In jedem Raum haben die Mitarbeiter andere Rätsel zu lösen. Kreativ waren die Werker auch schon vor Beginn der Escape-Touren: Die Ausstattung beschafften die Teams in Zwickau selbst, die Requisiten stammten aus dem Werk und auch vom Gebrauchtwarenportal Ebay.

