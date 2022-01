Schichtausfälle und Teilemangel bestimmen das Bild in der Wolfsburger VW-Produktion. Daneben ist auch die Inflation ein Thema für die Beschäftigten.

Wolfsburg. In der nächsten Tarifrunde will die IG Metall den Reallohnzuwachs in den Mittelpunkt stellen. Der Opposition dauert das zu lange.