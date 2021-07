VW-Schichtabsagen: Der Betriebsrat bittet um Verständnis

Rein ins Werk, raus aus dem Werk - in den Tunneln unterm Kanal ist seit Wochen weniger los als gewöhnlich. Corona und die unsichere Versorgung mit wichtigen Teilen hat vor allem die Fahrweise in der Produktion massiv beeinträchtig.

Mit einer exakt planbaren Produktion, der Grundbedingung erfolgreicher industrieller Arbeit, hat das derzeit in Wolfsburg und den anderen VW-Werken nur bedingt zu tun. Nett umschrieben, nennt man das auf Sicht fahren. Konkret heißt das für das Stammwerk: Von Woche zu Woche stehen hier die Bänder still und wird dort gearbeitet. Wo zu normalen Zeiten ein Quartal fix geplant werden konnte, sind heute sieben Tage schon eine lange Zeit. So überbrückt man jetzt die letzten Wochen bis zum Beginn des Werksurlaubs am 2. August. Für lange Strecken, so die Befürchtung, ist das Fahren auf Sicht allerdings keine gute Lösung. Das weiß man auch im Management und beim Betriebsrat. Doch guter Rat ist teuer.

Die Task-Force Halbleiter arbeitet unter Hochdruck

Ein Sprecher des Betriebsrates sagte: „Es ist für die Belegschaft nach wie vor nicht einfach, eine derart geringe Planungssicherheit bei der Fahrweise zu haben. Betriebsrat und Unternehmen versuchen natürlich weiterhin, Änderungen in der Fahrweise wann immer möglich zu vermeiden beziehungsweise so früh wie möglich zu informieren. Aber in Anbetracht der kaum planbaren Situation bleibt das einfach schwierig. Dafür müssen wir alle weiterhin Verständnis aufbringen. Die Teams in unserer `Task Force Halbleiter´ und alle weiteren Beteiligten arbeiten jetzt seit gut einem halben Jahr mit absolutem Hochdruck und versuchen alles, um trotz der Engpässe mehr Verlässlichkeit zu erzeugen – danke für diesen großartigen Einsatz!“

Drei Schichten nur an der Montagelinie 4

In der Woche vom 19. bis 23. Juli beschert die Anpassung der Fahrweise an die weiterhin bestehenden Engpässe bei elektronischen Steuerungsgeräten nun folgende Lösung. Die Golf-Fertigung (ML2 und ML3) produziert dann nur in der Frühschicht. Das gilt auch für die Montagelinie 1, auf der der Tiguan gebaut wird. Auf der Montagelinie 4, auf der Tiguan, Touran und Seat Tarraco montiert werden, wird normal über alle drei Schichten gearbeitet. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. In der Woche drauf kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und in den Monaten nach den Werksferien, in denen ja in einer Schicht durchgearbeitet wird, nochmals komplett anders. Dann müssen bei hoffentlich entsprechender Versorgung mit Chips eine Vielzahl von Extraschichten gefahren werden, um die Kundinnen und Kunden mit den Volumenmodellen Golf und Tiguan zu versorgen.

