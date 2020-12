VW bereitet sich auf mögliche Impfungen im Werk vor

Der Wettlauf um einen wirksamen Impfstoff gegen Covid 19 scheint gegen Ende des Jahres Früchte zu tragen. Folgerichtig wird jetzt auch bei Volkswagen darüber diskutiert, ob, wann, wie und wo sich die über 60.000 Beschäftigten in Wolfsburg impfen lassen könnten. Da das Unternehmen an seinen Standorten bereits Corona-Schnelltests anbietet, wird nun im Gesundheitswesen und beim Betriebsrat darüber nachgedacht, ob die Mitarbeiter/innen nicht auch im Werk geimpft werden könnten.

Betriebsrat Addamo: „Vielleicht impfen wir bald“

Über den Stand der Dinge berichtet die neue Ausgabe der Betriebsratszeitung Mitbestimmen. Betriebsrat Sebastiano Addamo wird dort so zitiert: „Was mich freut ist, dass wir ja auch die öffentliche Hand entlasten werden,falls wir tatsächlich im Werk impfen können. Wir machen hier Corona-Tests, wir haben unsere eigenen Ärzte, vielleicht impfen wir bald: Das könnte der Stadt natürlich eine gewisse Last nehmen.“ So weit ist es allerdings noch lange nicht.

„Das hat es weltweit noch nie gegeben“

Dr. Katharina Bruderek, die neue Leiterin des Gesundheitswesens in Wolfsburg, verbreitet hinsichtlich der Impfstoffe Optimismus: „Was hier passiert ist, dass in so kurzer Zeit sogar mehrere Impfstoffe mit hohem Wirkungsgrad entwickeln wurden, hat es weltweit noch nie gegeben! Diese extreme Leistung von allen Beteiligten, ob nun Virologen, Epidemiologen, Technikeroder Hersteller, ist beeindruckend und auch beruhigend. Denn trotz des hohen Tempos sind alle Prozesse, alle notwendigen Tests eingehalten und durchgeführt worden. Da wurde nichts ausgelassen, die Prozesse wurden nur unglaublich beschleunigt. Ich würde mich sofort impfen lassen.“

Der Bund reguliert die Abgabe des Impfstoffs

Zum möglichen konkreten Ablauf von Impfungen sagt die Medizinerin: „Mit der Stadt arbeiten wir ohnehin hervorragend zusammen, da sind wir schon in engem Austausch. Zeitgleich stimmt sich Dr. Lars Nachbar, unser Leiter Konzern Gesundheitswesen, mit höchsten bundespolitischen Ebenen ab. Natürlich möchten wir die Leute so schnell wie möglich impfen, aber klar ist, dass die Vergabe des Impfstoffs vom Bund reguliert werden wird. Danach müssen wir uns richten.“

Leitende Werksärztin: Es gibt keine andere Methode

Zu möglichen Vorbehalten gegenüber Impfungen äußert sich Bruderek ebenfalls in dem Mitbestimmen-Beitrag: „Ich sage, dass es keine andere Methode gibt, um eine Krankheit so grundlegend zu verhindern. Sobald ein Impfstoff genutzt werden kann, sieht man regelmäßig langfristig eine Verbesserung der Gesundheit der ganzen Bevölkerung – auch über eine Verringerung der Kindersterblichkeit sowie kurzfristig ebeneinfach durch weniger Erkrankungen oder Tode an einem Erreger. Man denke nur an die Krankheiten Kinderlähmung (Polio), Diphterie, die Pocken oder den Wundstarrkrampf (Tetanus). Ich habe Vertrauen darin, dass ein Impfstoff, der auf den Markt gebracht wird, so sicher ist, wie er nur sein kann. Dass wirksame Impfungen auch Nebenwirkungen haben können, wissen wir. Deshalb werden alle Menschen ja auch aufgeklärt und beraten. Und wir wissen auch, dass sich nicht alle Menschen werden impfen lassen. Aber wenn wir auf ungefähr 70 Prozent kommen, sinkt gleichzeitig auch das Risiko für die Menschen, die nicht geimpft sind.“