Das robuste Käfer-Chassis macht’s möglich – lässt sich doch so ziemlich jede Karosserie drauf setzen. Selbst diesen luftigen Aufbau, der irgendwo zwischen Omas Häkelware und Friedhofsgitter changiert.

Ein Wedding-Beetle für Wolfsburg

Fünf dieser transparenten Krabbeltiere wurden Anfang der 1970er im mexikanischen VW-Werk Puebla gebaut. Nicht für den normalen Straßenverkehr, sondern als Incentive für Werksangehörige, die den Bund fürs Leben schließen wollten. Einer dieser „Wedding Beetles“ kam nach Wolfsburg, eine Nettigkeit gegenüber dem just gegründeten AutoMuseum. Vom damaligen Direktor Bernd Wiersch wurde erwartet, künftig auch Wolfsburger Brautleute zum Standesamt zu kutschieren.

Der Schaltknüppel war erklärungsbedürftig

Während einer Testrunde setzte – im Wortsinne aus heiterem Himmel – der gefürchtete norddeutsche Nieselregen ein. Ein schützendes Dach konnte der Käfer nicht bieten, der Museumsleiter wurde klitschnass. Mit den Worten: „Wolfsburg ist nicht Mexiko“ sagte er alle künftigen Einsätze ab. Zumal nur dieses Museums-Exponat über die längst vergessene Saxomat-Halbautomatik (ohne Kupplungspedal, dafür aber mit erklärungsbedürftigem Schaltknüppel!) verfügte. Sachunkundige Chauffeure waren (und sind) damit schlicht überfordert, was dem Getriebe nicht gutgetan hätte.

Kein Schnäppchen für Promis

So aber blieb der Wagen unbeschadet erhalten und fiel nicht - wie manch anderes Exponat - unbarmherzigen Promis aus Automatik-Ländern wie China oder den USA in die Hände.

