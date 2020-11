Volkswagens TE im Wandel: „Extern einstellen kann jeder“

Das Herz der Technischen Entwicklung (TE) von Volkswagen schlägt in Wolfsburg. Aber bleibt das auch so? Mit der neuen Car.Software-Organisation, die von Audi gesteuert wird, entsteht eine mächtige neue Organisation, die zum Sammelbecken für die Programmierer und Softwareentwickler des Konzerns wird. Sie sollen sich um die vollelektrischen Modelle der Konzernmarken kümmern. Leitmarke für das Autonome Fahren wiederum ist Volkswagen Nutzfahrzeuge. Droht eine Identitätskrise für die selbstbewussten Mitarbeiter/innen der TE?

Betriebsrat fordert Investitionen in die Infrastruktur

Der Betriebsrat hat klare Vorstellungen, was bei der TE passieren muss, um auch zukünftig das zentrale Entwicklungs-Kompetenzzentrum des Konzern zu bleiben. Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino mahnte im Zusammenhang mit den Ergebnissen der jüngsten Planungsrunde an, Ziel müsse es sein, immer komplexer werdende Projekte optimaler zu beherrschen sowie bereichsübergreifend mehr Stabilität in die Fahrzeuganläufe zu bringen. Scarpino ergänzt: „Wir fordern im Rahmen der Möglichkeiten zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen weiterhin Investitionen in die Infrastruktur, wie den Bau des neuen Design-Zentrums, die Sanierung des Konstruktionshochhauses und die Erweiterung der Halle 69“.

Qualifizierung für die gesamte Belegschaft

Darüber hinaus gelte es, Kernkompetenzen der TE weiterzuentwickeln in Richtung der Zukunftsfelder, wie zum Beispiel „User Experience“ und „Elektrifizierung“, schreibt der Betriebsrat in einer Mitarbeiterinformation. Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) sei das Zukunftsprojekt im Rahmen der Transformation. Es müssten auch entsprechende Investitionen in Qualifizierungsmöglichkeiten für die gesamte TE-Belegschaft getätigt werden. Damit sei die Aufgabe für die Führungskräfte der TE klar: Der Umstieg in die neuen Antriebsarten sei nur mit Weiterbildungsprogrammen und Motivation der Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. „Extern einstellen kann jeder – wir erwarten Qualifikationsaufbau“, so der Betriebsrat.

TE entwickelte die wichtigsten Baukästen

In einem im Intranet von VW veröffentlichten Dialog vertieften Scarpino und Entwicklungsvorstand Frank Welsch das Thema. Auf den von der TE entwickelten Baukästen MQB und MEB basieren rund 80 Prozent aller Konzernfahrzeuge weltweit. Beispiele sind neben der wachsenden ID.-Familie die weltweite SUV-Offensive und die Fahrzeuge der neuen Marke Jetta für den chinesischen Markt.

Der MEB als Innovationsmotor

„Unser MEB ist ein Zukunftsprojekt für die Transformation des Konzerns“, erklärt Welsch. Hocheffiziente CO2-Wärmepumpe, innovatives Augmented Reality Head-up-Display, Travel Assist, modernste Lichttechnologie und Online-Update-Fähigkeit (ORU) – mit diesen Innovationen bereichere der MEB die Modellpalette des Konzerns. Außerdem seien inzwischen die Prozesse zur agilen Software-Verbund-Entwicklung etabliert. Im Rahmen der markenübergreifenden Initiative „Best Performance Engineering“ (BPE) habe die TE in Wolfsburg zudem die konzernweite Leadverantwortung für wichtige Systeme und Module wie Batteriesysteme, Lenkungen, Otto-Reihen-Motor, Klimasystem, Bordnetz und Airbags übernommen.

Doppelarbeiten müssen vermieden werden

Gerardo Scarpino betont: „Durch das Einer-für-Alle-Prinzip im Rahmen der BPE-Initiative können Doppelarbeiten vermieden und Kompetenzen zur Zukunfts- und Standortsicherung gebündelt werden. Von Bedeutung dabei ist auch, dass die Entwicklungsressourcen der Marke Volkswagen langfristig ausgelastet sind und strategisch für den Konzern ausgeweitet werden. Bereits jetzt leisten wir einen Großteil der Konzernentwicklung, wofür ich meinen Kollegen und Kolleginnen danke.“

Die digitale Produktentwicklung wird immer wichtiger

Die TE baue ihre Kompetenzen in den Zukunftsfeldern unter Hochdruck auf. „Im Gegenzug reduzieren wir bei weniger wettbewerbskritischen Themen unseren Eigenleistungsanteil“, sagt Welsch. Durch zielgerichtete Qualifizierungen und Schulungsangebote der TE-Akademie werden die Beschäftigten fit für neue Aufgaben wie zum Beispiel in der digitalen Produktentwicklung gemacht. Betriebsrat Scarpino ergänzt: „Die in diesem Jahr gestarteten Qualifizierungen zum VW Automobilmechatroniker/in und zum Inbetriebnehmer/in sind ein positives Beispiel für den Aufbau von Zukunftskompetenzen im Werkstattbereich. Solche zielgerichteten Qualifizierungen gilt es zukünftig stärker auszubauen.“

Auch die Organisation muss verändert werden

Die Geschwindigkeit des Wandels bleibe weiterhin hoch, sind sich Frank Welsch und Gerardo Scarpino einig. In der Transformation übernimmt die TE nicht nur technologisch, sondern auch prozessual eine Schlüsselrolle. Ein Schwerpunkt ist der Aufbau und die Etablierung eines „Product Compliance Management System“ (PCMS), das Compliance und Integrität im gesamten Entwicklungsprozess sicherstellt. Auch kulturell befinde sich die TE im Aufbruch. „Ziel unserer gemeinsam im September gestarteten Initiative ‚Mission Kulturwandel TE‘ ist es, das menschliche Miteinander in der TE positiv und nachhaltig zu verändern“, hebt Scarpino vor. Impulse setzen unter anderem 83 „TE-Transformers“ aus allen Hierarchiestufen der TE-Fachbereiche, die als Kulturbotschafter fungieren. Ihr Auftrag: „Silos überwinden“, „Vertrauen bilden“, „Vielfalt fördern“ und „Tempo machen“.

Komplexe Prozesse müssen besser beherrscht werden

Ganz oben auf der Agenda der kommenden Wochen stehen die Stärkung der „User Experience“ und anderer übergeordneter Querschnittsthemen. Ebenfalls im Fokus stehen das funktionsorientierte Entwickeln und der Umstieg auf die Entwicklungsmethodik des Systems Engineering. Die jüngsten MQB- und MEB-Projekte hätten deutlich gemacht, dass die bisherigen Entwicklungs- und Absicherungsprozesse an ihre Grenzen stoßen, erläutert Frank Welsch. „Unser Ziel ist es, komplexe Projekte besser zu beherrschen und mehr Stabilität und Verlässlichkeit in die Fahrzeuganläufe zu bringen.“

TE befeuerte die weltweite Modelloffensive

Fazit: Die Technische Entwicklung vollzieht derzeit den größten Wandel ihrer Geschichte. Mitten in der Transformation meistern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so viele Projekte wie niemals zuvor. Sie arbeiteten in den vergangenen zwei Jahren parallel an zwei Konzernbaukästen und teilweise über 50 „Hüten“ und haben damit die weltweite Modelloffensive befeuert. Viloran, Tayron Coupé, Lamando, Tharu und Nivus, Taos und Teramont – nur einige Beispiele für erfolgreiche Neuerscheinungen, die hierzulande kaum bekannt sind. Mit dem neuen Golf und dem ID.3 hat das TE-Team in diesem Jahr zwei Projekte von überragender Bedeutung für die Marke Volkswagen ins Ziel gebracht„Wir erfinden uns in vielen Bereichen neu, während unser Entwicklungsmotor auf Hochtouren läuft“, betont der Entwicklungsvorstand. „Großes Kompliment und herzlichen Dank an die Mannschaft, die dies alles in herausfordernder Zeit und zuletzt unter Corona-Bedingungen gestemmt hat.“