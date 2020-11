Wolfsburger Wunschkonzert: VW sucht das Super-Modell

Am Freitag ist es wieder so weit: Die nächste Planungsrunde und damit die Fortschreibung des fünfjährigen Investitionsrahmens des Volkswagen-Konzerns steht an. Schon jetzt ist klar, dass die Karten künftig neu gemischt werden. Das liegt daran, dass die Wolfsburger immer stärker zweigleisig fahren – es gibt Standorte, die E-Modelle bauen, und solche, die Benziner, Diesel und Hybride produzieren. Das Wolfsburger Stammwerk gehört zur letzteren Kategorie. Allerdings: Die Planungsrunde ist alles andere als ein Wunschkonzert für die Arbeitnehmer. Der Verteilungskampf der weltweit 120 Standorte um Modelle und Milliarden ist extrem hart.

Hybridvarianten allein werden nicht reichen

Wegen unbefriedigender Auslastung wünscht man sich am Mittellandkanal ein neues Modell, das möglichst ein Stromer sein soll. Noch behilft man sich mit Hybridversionen von Golf und Tiguan. Doch die sind eher mittelfristig hilfreich. Nämlich genau so lange, wie fette Kaufprämien für den Fahrzeugkauf und die Heim-Ladestationen gezahlt werden. Auf Dauer, das wissen die Unternehmensführung und auch der Betriebsrat, werden nur volumenstarke Konzernflotten mit reinen Elektrofahrzeugen sicherstellen, dass Volkswagen Strafzahlungen der EU wegen verfehlter Abgasnormen umgeht.

Verpasst Wolfsburg den Sprung auf den Elektrozug?

Derweil wächst die Nachkommenschaft der ID.-Familie. In Zwickau ist gerade die zweite Produktionslinie für den ID.4 angelaufen. In Emden und Hannover werden die Fabriken für künftige Elektromodelle umgerüstet. Und auch in China und den USA baut der Konzern gewaltige Kapazitäten auf. Verpasst Wolfsburg den günstigsten Zeitpunkt, auf den Elektrozug aufzuspringen? Es wird auf jeden Fall eine knifflige Angelegenheit, denn über ein E-Modell für Wolfsburg soll erst in der nächsten Planungsrunde, also im nächsten Jahr, entschieden werden.

Der Absatzmarkt wankt und schwankt

Der Ist-Zustand am Mittellandkanal entzieht sich schon seit geraumer Zeit einer soliden Bewertung. Robust sieht auf jeden Fall anders aus. Die Volatilität der Absatzzahlen von Golf, Tiguan und Touran ist beträchtlich. Der durchaus ansehnliche Tarraco von Seat kommt zudem nicht auf ein nennenswertes Volumen. Was ist zu tun?

Der T-Roc schreibt eine Erfolgsgeschichte

Mit den genannten Fahrzeugen deckt die Marke in Wolfsburg die Segmente Kompakte, Geländewagen und Vans ab. Tatsächlich wird der Tiguan ja beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nicht als SUV, sondern als Geländewagen geführt. Das hat dem Erfolg des vor 13 Jahren eingeführten Modells lange keinen Abbruch getan. VW hat hervorragend an den meist mit üppiger Zusatzausstattung gekauften Autos verdient. Mit dem dann einsetzender Siegeszug der etwas kleineren SUVs, die eher den Wunsch nach Coolness denn nach hoher Sicherheit genügen, wurden sowohl der Golf (in diesem Jahr wurden bis Oktober 112.000 Autos verkauft) als auch der Tiguan (gut 50.000) in Mitleidenschaft gezogen. Das beweist ganz offenkundig der Erfolg des T-Roc, der seit Ende 2017 auf dem Markt ist. Der wird aber leider im Werk Palmela der portugiesischen VW-Tochter Autoeuropa produziert.

SUV-Klasse weiterhin auf der Überholspur

Ungeschoren kommt in Coronazeiten bis auf wenige überraschende Ausnahmen (etwa die Wohnmobile) kaum eine Fahrzeugklasse davon. Die SUVs waren trotz einer Einbuße im Oktober von 5,3 Prozent mit 21,7 Prozent das anteilstärkste Segment in der KBA-Statistik. Die einst so dominante Kompaktklasse mit dem Namensgeber Golf folgt auf Platz zwei (19,6 Prozent). Und die Geländewagen mit dem Tiguan (und Touareg) bringen es auf einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Trotz aller momentanen Schwächen sind Golf und Tiguan im Weltmaßstab die absoluten Bestseller der Marke. Von beiden gibt es Hybridvarianten.

Der Touran ist das Sorgenkind

Sorgenkind aus Wolfsburger Sicht ist eindeutig der Touran, der mit Abstand beliebteste deutsche Familien-Van. Doch die Stückzahlen sind trotz der Marktführerschaft Jahr für Jahr rückläufig. Nicht einmal 20.000 Einheiten wurden in den ersten 10 Monaten in Deutschland verkauft. Der Absatz im Gesamtsegment war im Oktober um fast 20 Prozent rückläufig. Zudem wird nun in Wolfsburg mit dem Golf Variant ein Kompakter gebaut, der besonders viel Stauraum bietet. Der Variant könnte sich zum Glücksfall für Wolfsburg entwickeln. Es geht bereits das Gerücht, dass an der Montagelinie 2 bald wieder in 3 Schichten gearbeitet werden könnte.

Um aber an alte Produktionswerte von 800.000 Einheiten jährlich zu kommen, ist ein weiteres Modell wohl tatsächlich alternativlos. Wie wäre es mit dem T-Roc. Vom Portugiesen verkauft Volkswagen allein in Deutschland rund 40.000 Einheiten, Tendenz eher steigend. Würde der T-Roc künftig in Wolfsburg gebaut, dann könnte das zumindest kurz- bis mittelfristig helfen. Produktionstechnisch ist das kein Problem. Allerdings muss der Betriebsrat bei den Verhandlungen stets darauf achten, dass möglichst alle Werke ausgelastet sind.

Und natürlich müssen die Wolfsburger Manager nachweisen, dass sie ein Modell genauso effizient und günstig herstellen können wie ausländische Standorte. Das Unternehmen arbeitet unter Hochdruck daran, die Produktivität über alle Standorte bis 2025 um 30 Prozent zu steigern. Das erhöht natürlich auch den internen Konkurrenzdruck und lässt auch die Personalkosten wieder zu einem Faktor werden. Da kein neues Werk in der Türkei gebaut wird, spielt sich der Verteilungskampf nun innerhalb der bestehenden Standorte ab. Das Industrie-Monument am Mittellandkanal ist dabei keinesfalls in der Pole-Position. Denn hier schließt sich der Teufelskreis. Ohne neues Volumenmodell kann im Stammwerk nicht wirtschaftlich gearbeitet werden, wie Betriebsratschef Bernd Osterloh mehrfach betonte. Wenn er allerdings dafür kämpfen würde, ein Erfolgsmodell wie den T-Roc nach Wolfsburg zu holen, würde er das Solidaritätsprinzip innerhalb der Marken und Standorte aufs Spiel setzen.