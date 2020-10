Oberster VW-Arzt: „Trotzdem kriegen wir das hin“

Derzeit produziert Volkswagen die erste digitale Mitarbeiterinformation in der Unternehmensgeschichte. Sie wird den Belegschaften Ende der Woche über das Intranet zugänglich gemacht. Notwendig gemacht hat das die Coronapandemie. In diesem Jahr konnte noch gar keine reguläre Betriebsversammlung stattfinden. Dabei ist das Informationsbedürfnis sehr hoch. Gerade jetzt, wo die Fallzahlen täglich steigen. Das führt dazu, dass unbestätigte Berichte über positiv getestete Mitarbeiter/innen bei Volkswagen oder Tochtergesellschaften die Runde machen.

Quote der Infizierten bei VW weit unter Durchschnitt

Dabei ist das bisherige Fazit aus Sicht des Unternehmens durchaus befriedigend. Die Quote der infizierten Volkswagen-Beschäftigten liegt mit 0,2 Prozent „weit unter der Quote in der Bevölkerung“, wie es in einer internen Mitteilung von Personal- und Gesundheitswesen heißt. Dr. Lars Nachbar, der Leiter des Gesundheitswesens, weist darauf hin, dass die jetzige zweite Phase der Pandemie aus medizinischer Sicht nicht ungewöhnlich ist. „Wir haben es schlicht und einfach noch nicht geschafft, das Infektionsgeschehen wirklich unter Kontrolle zu bringen. Dafür gibt es viele Gründe“, stellt der Arzt fest.

Zweifel an Corona auch über interne Plattformen in die Welt gebracht

Nachbar geht auch auf die weiterhin geäußerten Zweifel an der Schwere der Krankheitsverläufe und die Kritik an den Schutzmaßnahmen ein. „Diese Dinge wurden teilweise auch über die Volkswagen internen Plattformen in die Welt gebracht, was mich in der Form teilweise betroffen gemacht hat“, schreibt der Mediziner in einem gemeinsamen Beitrag mit Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian.

„Importierte Infektionen aus dem Ausland mitgebracht“

Der Arzt blickt in dem Beitrag auch auf den Verlauf der Pandemie in den vergangenen Monaten zurück: „Wir haben dann über die Urlaubszeit und die Reiseaktivität zusätzlich zu dem immer noch vorhandenen Infektionsgeschehen importierte Infektionen aus dem Ausland mitgebracht. Hier waren eher die jungen, gesunden Menschen betroffen, die auch heute noch meist sehr milde Krankheitsverläufe haben, beziehungsweise asymptomatisch sind. Was wir seit September beobachten, ist dass wir ein Neuaufflammen in den älteren Altersgruppen erleben, ablesbar an einem Anstieg des Durchschnittsalters der Infizierten. Die Folge ist ein Anstieg der Krankenhausaufnahmen, denn ältere Menschen erkranken schwerer, dieser Effekt zieht zeitlich nach. Zusätzlich verbreitet sich das Infektionsgeschehen in der Breite. Damit kommen wir in ein diffuses Ausbruchsgeschehen, was die Eindämmung kompliziert macht.“

„Alle sind müde, was die Maßnahmen angeht“

Psychologisch sei der Ist-Zustand derzeit besonders kritisch: „Entscheidend ist aber bei all diesen Dingen aus meiner Sicht ein wesentlich er Grund: Alle sind müde, was die Maßnahmen angeht. Ich habe verschiedentlich über den Symbolstreit um das Tragen von Masken gesprochen. Dass ein Stück Stoff das Potenzial hat, die Gesellschaft so zu spalten, hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Ebenso wie Kilian verweist auch Nachbar auf die notwendigen Schutzmaßnahmen: „Es bleibt aber unter dem Strich eine einfache Botschaft. Wenn wir die Disziplin aufbringen, uns an gewisse Grundregeln zu halten, schaffen wir das. Leider ist das jetzt wieder eine größere Anstrengung geworden. Trotzdem kriegen wir das hin.“