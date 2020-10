Ex-VW-Chef Winterkorn: Sein Sprecher vermittelt jetzt Autos

Stephan Grühsem war bis Ende 2015 ein wichtiger Mann im Volkswagen-Konzern. Der Wirtschaftsjournalist leitete bis dahin die Konzernkommunikation im Range eines Generalbevollmächtigten, sprach für den damaligen Konzernchef Martin Winterkorn und bestimmte die Geschicke des Fußball-Bundesligisten VfL als Mitglied des Präsidiums der Fußball-GmbH und als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates maßgeblich mit. Im Zuge des Abgasskandals verlor der Manager seine Posten. Aufs Altenteil hat Grühsem sich aber nicht zurückgezogen. Nun ist er als geschäftsführender Gesellschafter eines Start-ups wieder im operativen Geschäft tätig, wie das prmagazin berichtet.

Rexcar vermittelt Gebrauchte und Leasing-Rückläufer

Die in Ingolstadt beheimatete Rexcar GmbH ist eine digitale Plattform für Kfz-Auktionen, die Autohäuser und Händler zusammenbringen will. Wie das prmagazin berichtet, können Autohäuser ab dem 1. Juli 2020 Inzahlungnahmen, Leasing-Rückläufer und andere Gebrauchtwagen inserieren. Ihre Adressaten sind nach Angaben von Rexcar mehr als 7.000 Autohäuser und 35.000 freie Händler in Deutschland, die individuelle Gebote für die Fahrzeuge abgeben können.

In Ingolstadt sind 12 Mitarbeiter beschäftigt

Über das Geschäftsmodell heißt es auf der Homepage von Rexcar: „Autohäuser sparen Zeit und Geld, und auch kleinere Händler erhalten Zugang zu Autohäusern und deren Angeboten in ganz Deutschland. Wir betrachten uns als Werkzeug zur Steigerung des Gewinns unserer Kunden – ganz ohne Zwischenhändler. Deshalb können wir unser Gebührenmodell so kalkulieren, dass es sich für alle Seiten rechnet. Und somit die Gewinne da bleiben, wo Sie hingehören: Bei Ihnen.“ „Gerade in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sind Kosteneffizienz und zusätzliche Wertschöpfung im Autohandel von größter Bedeutung“, wird Grühsem zitiert. Gründer des Unternehmens ist Kevin König. Im Ingolstädter Hauptquartier, so das prmagazin, arbeiteten 12 Beschäftigte, „von denen der größte Teil Erfahrungen in der Automobilindustrie und im Automobilhandel vorweisen kann“.

Die Fußballvermarktung ist derzeit Online nicht präsent

Auch aus seiner Fußball-Expertise wollte Grühsem bereits Kapital schlagen. Seine Agentur MSG bot Kapitalgebern beim Einstieg in Vereine aus der Fußball-Bundesliga Beratung an. Ein Projekt bei Jahn Regensburg sorgte aber für stark negative Schlagzeilen. Die Fans wehrten sich gegen den Investor Philipp Schober, den Grühsem kurz beraten hatte. Im Internet ist die MSG derzeit nicht präsent.