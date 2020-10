„Wikos“ Intimus ist wieder in Wolfsburg

Den kennen wir doch: Künftig führt Wendelin Göbel als neuer Sprecher des Vorstands die Wolfsburg AG. Der Aufsichtsrat des Unternehmens berief ihn in seiner Sitzung am Mittwoch zum 1. November in das Amt. Göbel tritt die Nachfolge von Dr. Frank Fabian an. Das Besondere an der Personalie ist, dass Göbel bis zum Auffliegen des Abgasskandals das Büro des damaligen Volkswagen-Chefs Martin Winterkorn führte.

Karriere in Ingolstadt statt Sturz in die Versenkung Anders als viele andere Vertraute des einst allmächtigen „Wiko“ wurde Göbel nicht im Gefolge des weltweiten Skandals von seinem Posten fortgespült. Der verbindliche Bayer mit dem markanten Schnauzbart arbeitete zunächst weiter in der Konzernzentrale, ehe er als Personalchef zu Audi nach Ingolstadt wechselte. Ein exzellenter Netzwerker „Göbel ist exzellent verdrahtet im VW-Reich. Ob die Übernahme von MAN oder Porsche oder neue Werke in China – alle Schlüsselthemen sichtet der Bayer für den Vorstandschef. Der Generalsekretär ist bei Volkswagen weit mehr als ein Büroleiter, sondern auf der Ebene eines Generalbevollmächtigten angesiedelt – unmittelbar unter dem Konzernvorstand, mit entsprechendem Salär“, schrieb das „Handelsblatt“ vor Jahren über den Manager. Ein bodenständiger Typ Wirtschaftsingenieur Göbel, ein vierfacher Familienvater, gehörte zum „Küchenkabinett“ von Winterkorn. Er wird als bodenständiger Typ beschrieben, der strategisch zu denken versteht. Nach mittlerer Reife, Lehre und Studium auf dem zweiten Bildungsweg an der Fachhochschule Ingolstadt ging er für seine Diplomarbeit zu Audi. Das war vor fast 30 Jahren. Er blieb und folgte seinem dortigen Chef Winterkorn dann nach Wolfsburg. Dort hat er geräuschlos und effektiv zugearbeitet, Themen aufbereitet und den Zugang zu seinem Chef geregelt. In einer solchen Position kann man sich auch viele Feinde machen – für Göbel gilt das offenbar nicht. Sieben Jahre war er Aufsichtsrat des FC Ingolstadt Nebenbei teilt der Generalsekretär auch die Leidenschaft seines einstigen Chefs Winterkorns für den Fußball. Göbel gehörte dem Aufsichtsrat des einstigen Fußball-Bundesligisten FC Ingolstadt sieben Jahre lang an. Im April gab er diesen Posten auf. Nun kann der neue Chef der Wolfsburg AG sich Bundesligafußball in Wolfsburg anschauen. Die Arena am Allersee wurde vor 20 Jahren schließlich von der Wob AG gebaut.