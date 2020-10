Bugatti-Verkauf: Wolfsburger Mitarbeiter haben VW-Verträge

Es ist der wohl schönste automobile Ballast, den man sich überhaupt vorstellen kann. Seit Wochen pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Der Volkswagen-Konzern will sich vom noblen Sportwagenhersteller Bugatti trennen. Als möglicher Interessent gilt die kroatische E-Sportwagenschmiede Rimac. Das Thema wurde in der Vorwoche in einer Aufsichtsratssitzung ventiliert. Beschlossen ist noch nichts. Aber ein Verkauf liegt nahe, weil Volkswagen-Chef Herbert Diess die außergewöhnlich schnellen, schönen und teuren Flitzer aus Molsheim im dynamischen Transformationsprozess laut Manager-Magazin eben als „Ballast“ empfindet.

Piech liebt die edlen Flitzer aus Molsheim

Auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch hörte sich das noch sehr moderat an. Die aktuelle Situation der „Sports & Luxury Marken“ charakterisieret Diess wie folgt: „Unsere emotionalen Luxusautos Bentley, Lamborghini und Bugatti kommen überdurchschnittlich gut durch die Krise.“ Bugatti war ein Steckenpferd des verstorbenen Konzernpatriarchen Ferdinand Piech. Die Wolfsburger hatten die traditionsreiche elsässische Sportwagenmarke Bugatti mit ihrer 100-jährigen Tradition 1998 dem Konzern einverleibt. Seit 2005 wurden gut 700 der in Molsheim gefertigten und sündhaft teuren Bugattis verkauft. Ein ganz großer Fan ist beispielsweise der Fußballer Ronaldo. Aber in der Markengruppen Luxus mit Porsche, Bentley und Bugatti sind drei Marken offenbar eine zu viel.

Wolfsburger Entwickler brachten den Chiron auf Touren

Auch in Wolfsburg hat die Marke mit dem legendären Klang Spuren hinterlassen – und Arbeitsplätze geschaffen. Rund 120 hoch spezialisierte Entwickler arbeiten an zwei Standorten. Sie sind verantwortlich für die Entwicklung von Fahrzeugen der Marke. Neben der Entwicklung sind hier die Fachbereiche Beschaffung, Vertrieb sowie Finanz, IT, Controlling und Personal tätig. Inklusive der Manufaktur in Molsheim hat Bugatti 323 Mitarbeiter. Für Volkswagen-Verhältnisse ist die Marke also in jeder Beziehung exklusiv. Auch bei einem Verkauf müssen sich die Bugatti-Mitarbeiter wohl keine Sorgen um ihre Jobs machen. Sie haben Volkswagen-Verträge und werden vom Betriebsrat vertreten. Die spektakulären Früchte ihrer Tätigkeit sind ohnehin besser als jedes Arbeitszeugnis.

Schnell, teuer und superexklusiv

Völlig zu Recht spricht aus der Selbstwahrnehmung auf der Homepage der Engineering GmbH ein hohes Selbstbewusstsein: „Bugatti steht seit jeher für Exklusivität, Luxus, Eleganz, herausragende Gestaltung und große Leidenschaft. Einzigartige Visionen, die starke Tradition legendärer Sportwagen sowie die handwerkliche Präzision in Entwicklung, Konstruktion und Produktion prägen die Marke seit der Gründung 1909 durch EttoreBugatti.“ Bugatti feierte 2019 mit der Sonderedition Chiron Sport seinen 110. Geburtstag. Das Unikat Bugatti „La Voiture Noire“ erinnert an die goldene Ära von Ettore und Jean Bugatti in den 1930er Jahren.

Ein Lego-Modell, das fährt

Bugatti stand in Piechs Portfolio für Rekordverdächtiges. Das bezog sich auf Geschwindigkeitsrekorde, exklusivste Kleinstserien und nahezu obszöne Preise. So stellte das Modell Chiron im nahen Ehra-Lessien vor 10 Jahren einen Fabelrekord auf und durchbrach als erstes Serienauto die magische Grenze der 300 Meilen pro Stunde. Mit exakt 304,773 mph (490,484 km/h) ist es der schnellste Serien-Hypersportwagen überhaupt. Bugatti setzt noch einen drauf. Für 3,5 Millionen Euro netto können betuchte Fans sich eines von nur 30 Modellen des 1.600 PS starken Chiron Super Sport 300+ in die Garage stellen. Es dürfte eine sichere Wertanlage sein und bleiben, selbst wenn Bugatti jetzt den Besitzer wechseln sollte. Der Chiron ist so außerirdisch schön und einzigartig, dass Klötzchenbauer Lego Technic das Modell 1:1 – und fahrbar – nachbaute. Und: In der Autostadt wartet weiterhin ein vollständig verspiegelter Bugatti Veyron 16.4 auf einer verspiegelten Ellipse im Premium-Clubhouse auf seine Bewunderer.