Zwei große Feiersamstage im Sommer für die Wolfsburger

Gleich zwei Riesenpartys können die Wolfsburger in diesem Sommer feiern. Am 20. Juni lädt VW seine Mitarbeiter, deren Familien und weitere Gäste zum Familienfest ein – gefeiert wird erstmals wieder seit 2013. Erwartet werden weit über 100.000 Gäste, für die der Autobauer die Hallen sowie Süd- und Mittelstraße öffnet. Noch vor den Werkferien (27. Juli bis 14. August) von VW lädt dann die IG Metall am 18. Juli zum Sommerfest auf das Gelände des Reit- und Fahrvereins. Traditionell kommen im Laufe des Tages und Abends bis zu 20.000 Besucher zu diesem „Umsonst und Draußen“-Klassiker der Wolfsburger Metaller. Im vergangenen Jahr bekamen die Besucher mit Max Giesinger einen echten Star in der abendlichen Bühnenshow geboten. Details des diesjährigen Sommerfestes stehen noch nicht fest.

Volkswagen will das Familienfest diesmal tatsächlich familiär, also ohne Promi-Künstler, bestreiten. Über einen Knüller wird derzeit noch diskutiert. Da die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die von Volkswagen gesponsert wird, am 20. Juni ab 18 Uhr ihr EM-Gruppenspiel gegen Portugal bestreitet, findet möglicherweise ein Public Viewing in der Volkswagen-Arena statt. Fix ist aber nix. Für Großveranstaltungen wie diese gelten seit dem Unglück von Duisburg verschärfte Sicherheits- und Einlasskontrollen. In dieser Beziehung wäre es sicherlich nicht unproblematisch, wenn sich viele Menschen abends zu Fuß auf den Weg ins Stadion begeben würden.